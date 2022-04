​Ultima trasferta stagionale per la Virtus Bisceglie

Una partita ininfluente ai fini della classifica tra due formazioni da tempo già prive di obiettivi da centrare. La Virtus Bisceglie viaggerà domenica alla volta di Troia per l’ultimo impegno esterno della stagione nel girone A di Prima categoria. I biancazzurri allenati da Aldo Piccarreta intendono onorare fino in fondo un campionato del quale non sono riusciti ad essere protagonisti come desiderato a causa soprattutto delle difficoltà incontrate con infortuni e indisponibilità varie che ne hanno ridotto il potenziale. Ritoccare lo score di sette successi è uno degli obiettivi di Mattia Di Franco e compagni, che giocheranno senza particolari assilli. Assente per squalifica Natale Todisco, la Virtus attingerà ancora una volta dall’organico della Juniores. La gara sarà diretta da Dario Gagliardi della sezione di Molfetta.