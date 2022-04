Il Don Uva chiude la stagione con una sconfitta a Rutigliano, ma ha centrato tutti gli obiettivi

RUTIGLIANO - Ormai salvo da due giornate, il Don Uva chiude la stagione con la sconfitta per 3-1 al “Comunale” di Rutigliano, contro una squadra che si giocava il tutto e per tutto per evitare i play out.

I padroni di casa partono dunque aggressivi e sbloccano il risultato al 18’ pt grazie a una punizione velenosa di Daddato. Il raddoppio della Rinascita arriva al 35’, quando Chiumarulo trasforma un penalty concesso dall’arbitro per un fallo di Pietrantuono su Daddato. La seconda frazione di gioco si apre con il tris dei granata: sponda di Chiumarulo e piattone di Dipierro (2’). Reazione biancogialla al 13’ con Uva che colpisce il palo sfruttando un bell’assist di Troilo. Al 33’ Evangelista spiazza Colagrande con un gran gol su azione personale. I biscegliesi potrebbero riaprire il match al 38’ ma lo scatenatissimo Uva sbaglia il tap-in sotto porta.

La gara si chiude dunque 3-1. Nonostante la vittoria di oggi, la Rutiglianese disputerà i playout contro l’Apricena, visti i risultati sugli altri campi. Tirando le somme di questa stagione, la squadra di mister Capurso, nona in classifica con 29 punti, ha di sicuro raggiunto i suoi obiettivi: una salvezza tranquilla e, non meno importante, la valorizzazione dei giovani. Non a caso il Don Uva è secondo nella graduatoria del minutaggio degli Under, dietro il Polimnia, neopromossa in Eccellenza.

INASCITA RUTIGLIANESE-DON UVA 3-1



Marcatori: Daddato (RR) al 18’ pt, Chiumarulo (RR) al 35’ su rig., Dipierro (RR) al 2’ st, Evangelista (DU) al 33’ st.



RINASCITA RUTIGLIANESE

Colagrande, Valenzano, Troizzi, Addriso, Avella, Dipierro, Ballabene, Palasciano, Chiumarulo, Daddato, Balenzano.

A disposizione: Narducci, Rigano, Magistro, Desantis, Minervino.

All. Battaglia.



DON UVA CALCIO

Sibio, Bavaro, Pietrantuono, Ragno, Favuzzi, Troilo D., Uva, Altieri, Preziosa, Conte, Amoruso.

A disposizione: Rana, Sasso, Di Leo, La Notte, Silvestri, Evangelista, Vecchio.

All. Capurso.



Arbitro: Consales di Foggia

Assistenti: Panebarca di Foggia e Di Muzio di Foggia



ARTICOLO A CURA DELL'UFFICIO STAMPA ASD DON UVA CALCIO 1971