Virtus Bisceglie sprecona, deludente sconfitta nella tana della Ruvese

La delusione sui volti dei calciatori biancazzurri per una prestazione sotto le aspettative. Troppi gli errori commessi, giusta – per quanto amara - la sconfitta incassata dalla Virtus Bisceglie sul campo della Ruvese. Nel 2-1 maturato al “Coppi” tutte le possibili recriminazioni di un gruppo che si è rivelato poco incisivo in fase realizzativa e ha pagato queste mancanze a carissimo prezzo. E la striscia di kappaò consecutivi si è prolungata a cinque.

Il match giocato domenica mattina si era aperto nel migliore dei modi per i ragazzi di mister Piccarreta, con il gol siglato da Corrado Pisani all’11’: corner di Messina e preciso colpo di testa del centravanti molfettese. La reazione della Ruvese ha prodotto la rete del pari a metà frazione, sulla quale peraltro la Virtus ha protestato parecchio con l’arbitro Casaluce di Brindisi per la posizione molto probabilmente irregolare di un giocatore avversario.

Le diverse opportunità sciupate per rimettere la testa davanti, che si sono susseguite nel corso della sfida, hanno preceduto la beffa dell’85’, quando la Ruvese ha trovato l’acuto vincente che è valso i tre punti. Rosso nel finale per Di Franco (doppia ammonizione). Una battuta d’arresto davvero difficile da digerire per il collettivo biscegliese, a prescindere dalla posizione di classifica dei contendenti: l’impressione, forte, che si sarebbe potuto e dovuto far di più andrà convertita in energia positiva a cominciare da martedì, quando bisognerà rimettersi al lavoro per preparare al meglio il rush finale di una stagione storta da onorare fino in fondo con prove decisamente migliori, sotto tutti i punti di vista, di quella fornita a Ruvo.

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa della Virtus Bisceglie