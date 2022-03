​Sconfitta indolore per il Don Uva ad Alberobello. Salvezza raggiunta

ALBEROBELLO - Zero punti ma salvezza raggiunta per il Don Uva che, al “Scianni Ruggeri”, capitola per 1-0 con l’Arboris Belli, una delle squadre più quotate del girone (seconda in classifica a 52 punti). Gara difficile, ma ben gestita da parte dei biscegliesi che riescono a tenere a bada l’avversario per gran parte del match.

Prima occasione degna di nota al 25’ pt, con Uva che si gira bene ma calcia centrale. Al 34’ i padroni di casa restano in 10 per l’espulsione di Nitti, a causa di un fallo da ultimo uomo su Uva. Dopo 2’ quest’ultimo ancora pericoloso, questa volta su punizione (Loliva para).

Si chiude a reti bianche la prima frazione di gioco.

Secondo tempo più dinamico: i gialloverdi ci provano dalla distanza con Dimola, ma la palla finisce fuori (5’); al 22’ risponde Campanale che, solo davanti a Loliva, si fa ipnotizzare.

Sibio al 28’ salva il risultato con una grande parata su Mastronardi in semi-rovesciata, ma qualche minuto dopo arriva la rete di Salvi che spiazza l’estremo ospite grazie a grande un tiro a giro (33’ st), chiudendo i conti.

Nonostante la sconfitta, la prestazione positiva su un campo tutt’altro che semplice dà onore ai ragazzi di mister Capurso, che oggi mettono un punto al capitolo salvezza, con tanta soddisfazione ed entusiasmo.

Domenica prossima la squadra del presidente Milone affronterà in casa il Lucera, reduce dallo 0-0 casalingo con il Football Acquaviva. Obiettivo regalare ai tifosi una vittoria nell’ultima sfida casalinga della stagione.

RBORIS BELLI 1979 - DON UVA 1-0



Marcatore: Salvi (AB) al 33’ st



ARBORIS BELLI 1979

Loliva, Laguardia, Terrafino (Daugenti dal 14’ st), Greco, Nitti, Dimola (Gjoka dal 32’ st), Salvi, Agostino, Di Cosola, Mastronardi, Muolo (Leoci dal 37’ pt, Labellarte dal 40’ st).

A disposizione: Palmisano, Caffo, Serio, Leggiero, Salamida.

All. Girolamo.



DON UVA CALCIO

Sibio, Valente, Pietrantuono, Ragno, Favuzzi, Troilo D. (Amoruso dal 25’ st), Uva, D’Addato (Sasso dal 47’ st), Porcelli, Lops (Evangelista dal 30’ st), Campanale (Preziosa da 23’ st).

A disposizione: Rana, Bavaro, Di Leo, Altieri, Silvestri.

All. Capurso.



Arbitro: Racanelli di Bari

Assistenti: Minerba di Lecce e Lanubile di Taranto

Articolo a cura dell'Ufficio stampa del Don Uva Calcio 1971