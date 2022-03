​Bisceglie, scatta a Francavilla in Sinni l'intenso tour de force pre-pasquale ​

Tre settimane di stop prima di un intenso pacchetto di partite raccolto in meno di 20 giorni. La compagine capitanata da Tommaso Coletti è pronta ad inaugurare il rush finale, accompagnata da un numero sostenuto di tifosi. Dopo poco più di 20 giorni i nerazzurri tornano in campo, domenica infatti sfideranno il Francavilla in Sinni al “Fittipaldi”, fischio d’inizio del match in programma per le 15.

Una lunga pausa che anticipa quello che sarà un vero e proprio tour de force con il Bisceglie che si ritroverà a disputare 6 partite in 18 giorni. L’obiettivo per la formazione guidata da Danilo Rufini è quello di dar seguito al risultato positivo ottenuto ormai tre settimane fa sul neutro di Pomigliano contro la Mariglianese, per riprendere un rapido percorso di risalita. I diversi giorni di lavoro a disposizione dello staff tecnico, hanno permesso di lavorare intensamente sul gruppo squadra e di sperimentare diverse soluzioni tattiche. I sinnici occupano la seconda piazza del raggruppamento in coabitazione con il Bitonto, merito sicuramente dell’ottimo lavoro svolto dal tecnico Nicola Ragno, il cui nome rievocherà i più dolci ricordi alla tifoseria biscegliese. Oltre all’allenatore rossoblù, un altro elemento chiave della compagine lucana condivide un passato in nerazzurro: l’attaccante Antonio Croce, già autore di 10 reti e 3 assist in questo campionato.

Nel Bisceglie, invece, l’unico ex della gara sarà il terzino Roberto Farinola. Il match, che all’andata si concluse con il risultato di 4-2 in favore della compagine capitanata dall’esperto trequartista Angelo Nolè, sarà diretto dal signor Costantino Cardella di Torre del Greco, coadiuvato da Simone Conte di Napoli e Pierpaolo Vitale di Salerno.