​La Virtus Bisceglie punta al successo sul campo della Ruvese

Espugnare il campo della Ruvese per rivitalizzare una classifica rimasta immobile nelle ultime quattro giornate. La Virtus Bisceglie è chiamata a riscattare un periodo di magra nel confronto in programma domenica (inizio ore 11) sul sintetico del “Coppi” di Ruvo di Puglia. Il lungo elenco di indisponibili comprenderà anche l’attaccante Cipri e lo squalificato capitano Tommasi. Torneranno invece nei ranghi De Cillis, Montrone e Simone. I biancazzurri intendono mettere nel mirino l’ottava vittoria stagionale per consolidare l’ottavo posto in graduatoria nel girone A di Prima categoria.

L’incontro sarà arbitrato da Antonio Pio Casaluce della sezione Aia di Brindisi.