Con il Bitonto al “Ventura”, il Bisceglie istituisce l’iniziativa “Tutta la famiglia in gradinata"

“Tutta la famiglia in gradinata”. Si intitola così l’iniziativa promossa dall’As Bisceglie Calcio 1913 per i propri sostenitori di ogni età in occasione del derby di mercoledì prossimo (30 marzo) al “Gustavo Ventura” con la vice-capolista Bitonto, il cui inizio è fissato alle ore 19,00. Nella consapevolezza che d’ora in avanti sarà fondamentale l’apporto in termini di calore e di passione da parte di tutti gli sportivi e dell’intera Città per conquistare la permanenza in serie D, la società nerazzurra disporrà l’accesso gratuito SOLTANTO per il settore GRADINATA ed ESCLUSIVAMENTE per i RESIDENTI a BISCEGLIE (ticket da ritirare presso la biglietteria del predetto settore, previa esibizione di un documento di identità e di green pass) alle seguenti categorie:

- Under 20 (tutti i nati dal 01/01/2002 in poi);

- Over 65 (tutti i nati fino al 31/12/1956);

- Donne;

- Papà in accompagnamento ai bimbi frequentanti fino alle quinte classi elementari.

Nei prossimi giorni l’iniziativa sarà adeguatamente divulgata in tutti gli istituti scolastici biscegliesi di ogni ordine e grado con l’auspicio di un vivo coinvolgimento degli stessi.

Si precisa che resterà inalterato il costo del biglietto di gradinata (10 euro, inclusa prevendita) per coloro che non rientrano nell’iniziativa promozionale.

“In un momento così cruciale del campionato desideriamo avere al nostro fianco le famiglie biscegliesi, a partire dai più piccoli che rappresentano la vera linfa per il futuro e la continuità di un’istituzione sportiva che il prossimo anno taglierà il traguardo dei centodieci anni di vita – spiega il presidente Vincenzo Racanati - . Abbiamo piacere inoltre di sollecitare gli istituti scolastici e le associazioni cittadine affinché raccolgano il nostro appello per tornare a gremire la gradinata e per incitare i nostri calciatori verso la conquista del miglior risultato possibile”.