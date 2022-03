Al “Di Liddo” il Don Uva batte di misura la Virtus San Ferdinando, conquistando punti preziosissimi in chiave salvezza, sempre più vicina. Primissime battute in equilibrio. Al 18’ pt la sblocca Lops, che approfitta di un errato disimpegno del portiere Camerino e con una parabola da oltre 35m insacca a porta vuota. 10’ dopo i padroni di casa si avvicinano al raddoppio: Conte da dietro per Addario anticipato in angolo.

Reazione degli ospiti al 41’, quando Quacquarelli ci prova con un diagonale (grande risposta in angolo di Troilo). Il primo tempo si chiude 1-0. I primi 30’ della seconda frazione di gioco scorrono statici, con il Don Uva in controllo delle iniziative avversarie. Al 28’ st guizzo di Evangelista, che però indugia troppo davanti al portiere e si fa murare il tentativo dal difensore avversario; poi al 45’ Preziosa potrebbe sigillare il match, ma Piazzolla è bravo in chiusura.

La gara termina 1-0, tra l’entusiasmo dei seguaci biancogialli che hanno preparato una coreografia speciale per sostenere la loro squadra in un momento cruciale della stagione. Con la ritrovata vittoria (l’ultima un mese fa, il 2-1 sull’Atletico Acquaviva) la squadra di mister Capurso compie infatti un passo fondamentale verso la meta.

Prossima sfida l’ostica trasferta contro l’Arboris Belli (seconda forza del campionato con 49 punti) che in questo turno ha battuto 2-1 la Rinascita Rutiglianese.

ON UVA CALCIO - VIRTUS SAN FERDINANDO: 1-0



Marcatore: Lops (DU) al 18’ pt.



DON UVA CALCIO

Troilo R., Sasso, Pietrantuono, Ragno, Favuzzi, Lops, Uva (Preziosa dal 22’ st), Addario (D’Addato dal 39’ st), Porcelli, Conte, Evangelista.

A disposizione: Sibio, Amoruso, Di Leo, Troilo D., Torchetti, Altieri, Pasculli.

All. Capurso.



VIRTUS SAN FERDINANDO

Camerino, Dicorato, Manco, Floris, Rotunno, Piazzolla S., Quacquarelli (Persia dal 32’ del st), Giannotti, Pugliese, Guacci (Grillo dal 1’ del st), Petruzzo (Leonetti dal 25’ del st).

A disposizione: Barbato, Lamonaca, Piazzolla G., Tarantino.

All. Sinisi.



Arbitro: D’Aluisa di Barletta

Assistenti: Francesco A. Magnifico di Bari e Calabrese di Bari

Articolo a cura dell'Ufficio stampa del Don Uva Calcio 1971