​Virtus Bisceglie, sfida casalinga con lo Stornarella

Sei risultati utili consecutivi, poi tre sconfitte di fila. La Virtus Bisceglie, ottava in classifica nel girone A di Prima categoria, punta a risollevarsi: domenica, sul terreno del “Francesco Di Liddo”, i biancazzurri di mister Piccarreta sfideranno lo Stornarella, sesto in graduatoria, nella gara in programma alle ore 11. Settimana travagliata, contrassegnata dal persistere delle indisponibilità di diversi elementi dell’organico: mancheranno sicuramente Di Pinto e Capozza mentre Binetti non è al massimo della forma. In dubbio anche Cipri, tornerà disponibile Quercia. Gara piuttosto complicata per Tommasi e compagni, che vogliono mettersi alle spalle la brutta prova esterna sul campo del Città di Trani. Servirà il giusto approccio per tenere a bada avversari di tutto rispetto. Arbitrerà Marco De Santis, appartenente alla sezione Aia di Bari.