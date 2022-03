Virtus Bisceglie sconfitta a Trani

Nono stop in campionato per la Virtus Bisceglie, sconfitta sul rettangolo del Città di Trani nel confronto valido per la ventesima giornata del torneo di Prima categoria. I biancazzurri hanno pagato a caro prezzo le numerose assenze, prestando il fianco alle iniziative degli avversari soprattutto nella ripresa. Gara piuttosto equilibrata per quasi mezz’ora: il vantaggio siglato di testa da Difrancesco sugli sviluppi di un corner ha galvanizzato la squadra di casa, che è riuscita a tornare negli spogliatoi avanti per 2-0: raddoppio firmato da Terrone. L’implacabile compagine tranese ha trovato la terza rete in apertura di seconda frazione grazie a Dinoia. La Virtus, nonostante gli apprezzabili tentativi, non ha saputo rimettere in piedi la gara: illusori sia l’acuto di Cipri su calcio piazzato che l’inzuccata di Trawaly a poco più di un quarto d’ora dal termine, inframezzati da un altro gol dello scatenato Terrone. La punizione vincente di Ragno, all’82’, ha chiuso virtualmente la sfida e ancora Terrone (tripletta per lui) ha incrementato il margine. Il subentrato Dell’Olio, nel finale, ha fissato il punteggio sul 6-3.

Città di Trani-Virtus Bisceglie 6-3

Città di Trani: Musacco, Civita, Forte, Beroshvili, Matera, Daluiso, Ragno, Dell’Oglio, Dinoia, Terrone, Difrancesco. A disp.: Terlizzi, Ricco, Tortosa, Domenico Amorese, Caputo, Francesco Amorese, Di Gioia, Guacci, Cafagna.

Virtus Bisceglie: Cataldo, Pedico, Messina, Tommasi, Natale Todisco, Di Sabato, Di Franco, Germinario, Trawaly, Cipri, Pisani. A disp.: Napoletano, Pappagallo, Bernocco, De Candia, Dell’Olio, Gaetano Todisco, Suglia, Di Leo, Dell’Orco.

Arbitro: Fiorino di Bari.

Reti: 27’ Difrancesco, 37’ Terrone, 49’ Di Noia, 51’ Cipri, 55’ Terrone, 74’ Trawaly, 82’ Ragno, 86’ Terrone. 90’ Dell’Olio.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa della Virtus Bisceglie