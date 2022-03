​Don Uva Calcio, punto fondamentale contro la capolista Polimnia

Un punto importantissimo quello conquistato dal Don Uva nella gara interna contro la capolista Polimnia Calcio (48 punti in classifica), squadra giovane e di grande spessore.

I biscegliesi partono bene, riuscendo ad arginare l’offensiva degli ospiti per gran parte del primo tempo. Ma al 29’ Ievolella intercetta un cross da sinistra e anticipa con una zampata il portiere di casa sbloccando così il risultato. Il primo tempo si chiude 0-1. Al rientro in campo i biancogialli non si danno per vinti reagendo subito con Addario che colpisce il palo al 2’ st. 1’ dopo la squadra di mister Capurso resta in 10 per l’espulsione di Favuzzi (doppio giallo).

Al 5’ Uva riporta il match in parità inventandosi un tiro da fuori area che termina sotto il sette.

Sulle ali dell’entusiasmo ancora Addario impensierisce Pellegrini che chiude la saracinesca (8’ st). Nell’ultimo quarto d’ora si fa insistente il pressing dei rossoverdi che bramano i tre punti. Al 27’ Troilo fa il miracolo su Roncone, a tu per tu, e subito dopo si rende pericoloso Vischi che, da buona posizione, non riesce a centrare la porta (28’ st). La gara termina dunque 1-1.

Tanta la soddisfazione dei biscegliesi, meritevoli di aver disputato una gara di coraggio, in inferiorità numerica per 45 minuti e, soprattutto, a cospetto di un grande avversario, che non a caso si trova in vetta alla classifica. Con questo punto - arrivato dopo l’inattesa sconfitta di domenica scorsa in casa del fanalino di coda Fesca Bari - il Don Uva ottiene il suo riscatto, ritrovando entusiasmo, motivazione e autostima. Prossima sfida la trasferta ad Acquaviva contro l’Atletico (settimo con 32 punti), che in questo turno di campionato è stato battuto 3-0 dall’Arboris Belli.

DON UVA CALCIO - POLIMNIA CALCIO 1-1



Marcatori: Ievolella (PC) al 29’ pt; Uva (DUC) al 5’ st.



DON UVA CALCIO

Troilo R., Valente, Sasso, Ragno, Favuzzi, Troilo D. (Pasculli dal 4;’ st), Uva (D’Addato dal 32’ st), Addario, Porcelli, Conte (Evangelista dal 23’ st), Preziosa (Angarano dal 6’ st).

A disposizione: Sibio, Lops, Amoruso, Torchetti, Campanale.

All. Capurso.



POLIMNIA CALCIO

Pellegrini, Romanazzi, Laguardia, Gernone, Vischi, Marasciulo, Satalino (Paoluccio dal 19’ st), Zaccaria, D’Amico (Giannuzzi dal 21’ st), Ievolella, Roncone (Selicati dal 35’ st).

A disposizione: Leuci, Mancini, Nikolli, Fioravante, Chiarelli, Capriati

All. Muserra.



Arbitro: Camporeale di Molfetta

Assistenti: Di Ronzo di Taranto e Eramo di Bari

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa del Don Uva Calcio