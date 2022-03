La Virtus Bisceglie è decisa a rimettersi in cammino

Le previsioni meteo non promettono nulla di buono ma la tenuta del sintetico del “Francesco Di Liddo” dovrebbe consentire in ogni caso alla Virtus Bisceglie di provare a fare la partita nello scontro in programma domenica (inizio ore 11, ingresso gratuito) con la Virtus Molfetta, valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di Prima categoria. La formazione biancazzurra ha interrotto la striscia di risultati utili consecutivi cedendo nel turno precedente alla Nuova Daunia Foggia, pur non demeritando nonostante il severo passivo (3-0). Il gruppo vuole ricominciare a vincere e rimettersi in cammino per non lasciare comunque nulla di intentato da qui fino al termine della regular season nel girone A. Sicuro assente del match l’attaccante Cipri. Gli avversari di turno, terzi in graduatoria con 35 punti, saranno un osso duro per i ragazzi di mister Piccarreta, decisi a vendicare sportivamente la sconfitta esterna di misura del confronto d’andata (2-1). . La gara sarà arbitrata da Simone Pio Raspatelli della sezione Aia di Foggia.