Zero punti e tanta amarezza per il Don Uva nella trasferta contro il fanalino di coda Fesca Bari. 1-0 il finale del match deciso nel primo tempo da un penalty e condizionato in buona parte dalle avverse condizioni meteo.

Al 14’ pt i padroni di casa si portano in vantaggio grazie al calcio di rigore molto dubbio trasformato da Parise. Una netta occasione per riportare in parità il match arriva al 28’ pt: Pasculli intercetta Uva che serve Porcelli il quale da ottima posizione calcia di poco a lato.

Ancora Porcelli pericoloso al 38’ pt su punizione (grande parata di Accettura).

Nella ripresa i biscegliesi sembrano rientrare in campo determinati: al 1’ st Pasculli imbecca Evangelista che però non aggancia per un soffio. Al 30’ st gialloneri vicini al raddoppio sempre grazie a Parise che a tu per tu manda sopra la traversa; poi ancora al 43’ quando Morelli calcia fuori. La gara si chiude dunque 1-0.

C’è rammarico tra i biancogialli che avvertono di aver sprecato una buona occasione per chiudere una volta per tutte il capitolo salvezza. Alle porte una partita sulla carta difficilissima: domenica prossima la squadra di mister Capurso affronterà la capolista Polimnia Calcio tra le mura del “Francesco Di Liddo”.

FESCA BARI-DON UVA 1-0



Marcatore: Parise (FB) al 14’ su rig.



FESCA BARI

Accettura, Kociraj, Piccolino, Spina, Partipilo, Turitto D. (Radicchio dal 44’ st), Morelli, Iurlo, Corallo, Parise, Masotti (Turitto N. dal 47’ st).

A disposizione: Scuannimanico, Lorusso, Dibisceglie, Magistro, De Rosa, Pacucci, Ginefra.

All. Di Bisceglie



DON UVA CALCIO

Troilo R., Valente, Pietrantuono, Lops, Favuzzi, Troilo D. (Evangelista dal 1’ st), Uva (Ragno dal 20’ st), Addario (D’Addato dal 40’ st), Porcelli, Pasculli, Conte.

A disposizione: Sibio, Bavaro, Angarano, Sasso, Torchetti, Preziosa.

All. Capurso.



Arbitro: Zifaro di Foggia

Assistenti: Maiorano e Nasca di Bari

Articolo a cura dell'Ufficio stampa del Don Uva Calcio