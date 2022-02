​Virtus Bisceglie, s’interrompe la striscia di risultati utili

Si è interrotta a sei la successione di gare utili per la Virtus Bisceglie. I biancazzurri di mister Piccarreta hanno ceduto sul campo della Nuova Daunia Foggia al termine di un match nel quale non sono riusciti a capitalizzare le occasioni a disposizione, al contrario di avversari implacabili. L’attaccante dauno Bonuomo, con un preciso colpo di testa su cross dalla sinistra, ha sbloccato il punteggio dopo 18 minuti. Sfortunato Cipri, poco dopo: la sua botta dalla distanza si è spenta a lato di un soffio. La Virtus ha alzato il baricentro e intensificato gli sforzi per riequilibrare le sorti del confronto, andando ancora vicino al pari con Di Franco il cui tentativo si è perso fuori di un niente. I foggiani, invece, hanno sfruttato un’altra chance al quarto d’ora della ripresa, sempre con Bonuomo e chiuso i conti con il tiro angolato di Vallario che ha approfittato di un’incomprensione difensiva biscegliese. Vani i tentativi dei biancazzurri di riaprire la gara. La Virtus, nonostante la battuta d’arresto, resta ottava in classifica nel girone A di Prima categoria. Domenica 6 marzo, al “Di Liddo” contro la Virtus Molfetta, l’opportunità di un immediato riscatto.

NUOVA DAUNIA FOGGIA-VIRTUS BISCEGLIE 3-0

Nuova Daunia Foggia: Stango, Acquaviva, Carita, Vallario, Larossa, Favulli, Lembo, Quaresimale, Ceglia, Santolupo, Bonuomo. A disp.: D’Angelo, Ventrella, Parisi, Sciarra, Abbruzzese, Carpentieri, Di Iorio, Mazzanti, Sylla.

Virtus Bisceglie: Cataldo, Pedico, Di Pinto, Di Sabato, Todisco, De Candia, Di Franco, Tommasi, Binetti, Cipri, Messina. A disp.: Piarulli, Preziosa, Pappagallo, Capozza, Matera, Suglia, Pisani, Trawaly, Germinario. All.: Piccarreta.

Arbitro: D’Aulisa di Molfetta.

Reti: 18’ pt Bonuomo, 15’ st Bonuomo, 25’ st Vallario.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa della Virtus Bisceglie.