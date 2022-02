​Il Bisceglie calcio chiede scusa ai tifosi dopo la pessima prova di Lavello

«L’AS Bisceglie Calcio 1913, in tutte le sue componenti (calciatori, staff tecnico e dirigenza), chiede pubblicamente scusa all’intera tifoseria e agli appassionati nerazzurro stellati per la pessima prestazione disputata ieri a Lavello». E' quanto si legge in un post a cura del sodalizio biscegliese.

«Tornare ad allenarsi con la massima applicazione e determinazione - conclude il messaggio - è l’unica ricetta in questo momento delicato, in vista della gara di domenica prossima al “Ventura” contro la capolista Cerignola».