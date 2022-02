Virtus Bisceglie, caccia ad un’altra vittoria per continuare la poderosa risalita

È un buon momento per la Virtus Bisceglie e le intenzioni del gruppo guidato da Aldo Piccarreta sono facilmente intuibili: continuare la scalata alla classifica del girone A di Prima categoria e fare ardere ancora di più il fuoco che ha permesso ai biancazzurri di risalire prepotentemente la china conquistando 13 punti su 15 a disposizione nelle ultime cinque partite. Domenica 20 febbraio, sul terreno del “Francesco Di Liddo”, il collettivo biscegliese si misurerà con il Real Zapponeta, avversario che lo segue in graduatoria con 12 lunghezze di ritardo ma nel confronto d’andata si impose con un netto 3-0. Tanto è cambiato da quel momento e la Virtus vuole dimostrarlo con un’altra prova convincente e un’affermazione per rilanciarsi ulteriormente verso le posizioni di vertice del torneo.

Out per squalifica Tommasi, oltre che gli infortunati Cataldo e Di Franco, il tecnico biancazzurro ha lavorato in settimana su alcuni aspetti tattici con l’obiettivo di ottimizzare l’intesa tra i vari reparti, che ha fatto registrare confortanti progressi nelle ultime uscite. La sfida tra Virtus Bisceglie e Real Zapponeta sarà diretta da Dario Gagliardi, appartenente alla sezione Aia di Molfetta. Calcio d’inizio fissato per le ore 11.