Don Uva Bisceglie sconfitto a Spinazzola, continua la striscia negativa

SPINAZZOLA - Continua la striscia negativa del Don Uva, che, nonostante la buona prestazione contro l’ottimo Spinazzola, è stato battuto 2-1 all’ “Alen Fasciano”. Al cospetto di una delle squadre migliori del girone, i ragazzi di mister Capurso non hanno sfigurato, mostrando carattere e reazione.

Il match parte in quarta, con la rete dei padroni di casa al 6’ firmata da Ieva e la risposta repentina dei biscegliesi, che al 9’ pareggiano grazie a Conte su bella iniziativa di Campanale.

Al 18’ i biancoblu hanno l’occasione di passare di nuovo in vantaggio con Forenza su assist di Ieva, il quale però sbaglia a porta libera. La ripresa si apre con la parata di Troilo (1’) su conclusione del solito Ieva, che ci riprova al 4’ di testa. L’estremo ospite ci mette ancora la pezza. Questo pressing porta i locali a riportarsi avanti al 15’ st grazie alla rete di Ludovico.

Non si fa attendere la reazione dei biancogialli: al 20’ st ci prova Uva con un bel tiro da fuori area respinto magistralmente da Crisantemo; 6’ dopo il 7 ospite sfiora ancora il pareggio di testa, servito da Conte (la palla finisce di poco alta).

La gara si chiude 2-1. Invariata la posizione in classifica per la squadra del presidente Milone (sempre nona con 19 punti), la quale, dopo questo filotto di partite difficili, domenica prossima affronterà un avversario alla sua portata, il Football Acquaviva (13 in graduatoria), battuto 3-1 in questo turno dall’Apricena.

NUOVA SPINAZZOLA-DON UVA 2-1



Marcatori: Zingaro (NS) al 6’ del pt., Conte (DU) al 9’ del pt., Ludovico (NS) al 15’ del st.



NUOVA SPINAZZOLA

Crisantemo, Zingaro, Zagaria (Calamita Di Trua dal 29’ st), Forenza, Ludovico, Daleno, Lomuscio (Di Stefano dal 20’ st), Prasti, Ieva (Carbone dal 35’ st), Quattromini (Strippoli dal 40’ st), Loconte (Palmitessa dal 20’ st).

A disposizione: Marchisiello, Leonetti, Piemonte, Campanale.

All. Curci.



DON UVA CALCIO

Troilo R., Valente, Pietrantuono, Lops, Favuzzi, Addario (Troilo D. dal 29’ st), Uva, Porcelli (Torchetti dal 47’ st), Campanale (Preziosa dal 1’ st), D’Addato (Evangelista dal 29’ st), Conte.

A disposizione: Rana, Bavaro, De Leo, Silvestri, Sasso.

All. Capurso.



Arbitro: Carli di Barletta

Assistenti: Defazio e Lamacchia di Barletta.

ARTICOLO A CURA DELL'UFFICIO STAMPA ASD DON UVA CALCIO 1971