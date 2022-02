Bisceglie, pari incoraggiante a Caserta

Un buon pareggio ottenuto in rimonta al termine di una prova convincente per intensità e determinazione. Il Bisceglie impatta 1-1 sul sintetico del "Pinto" rosicchiando un punto a diverse dirette concorrenti. Casertana avanti di un gol all'intervallo, quindi a metà ripresa Acosta firma il primo gol in maglia stellata sancendo il definitivo 1-1.

Nel 3-5-2 di partenza Cazzarò schiera il rientrante Acosta in prima linea al fianco di Coria, mentre capitan Coletti arretra sulla linea difensiva ed il classe 2003 Liso ritrova una maglia da titolare anche per via dell'infortunio del coetaneo Barletta, out alla stessa stregua di Urquijo (anch'egli acciacato) e dello squalificato Marino.

Al primo affondo la Casertana schioda il punteggio: al 9' Mansour si destreggia sul fronte destro ed apparecchia nel cuore dell'area per Felleca, la cui chirurgica rasoiata s'infila nell'angolo basso alla sinistra di Martorel. I nerazzurri reagiscono in modo confuso, con il tentativo al quarto d'ora di Liso da oltre 20 metri alto sulla traversa. Al 31' Farinola è protagonista di un'interessante percussione sulla sinistra, ma il suo servizio dal fondo non viene raccolto da Acosta, mentre al 36' Izco si produce in una provvidenziale chiusura su Favetta, lanciato a rete. A ridosso della pausa il Bisceglie si propone con maggiore pericolosità: al 43' l'incornata di Acosta su traversone dalla corsia mancina di Coria sfiora il montante sinistro della porta rossoblu, mentre un minuto più tardi la volée di Ferrante dalla distanza non inquadra lo specchio.

La ripresa si apre con l'importante chance capitata a Favetta: al 12' il centravanti rossoblu intercetta palla in mediana e s'invola concludendo con un bolide di sinistro che s'infrange sulla traversa e torna in campo. Un minuto dopo Cazzarò inserisce una punta (Sandomenico) per un difensore (Ligorio) passando così al 3-4-3. Al 20' Martorel è reattivo nel respingere col piede il rasoterra velenoso di Mansour. Al 25' i nerazzurri si scuotono con l'inserimento dalla sinistra di Sandomenico, il cui tiro è respinto da Carotenuto prima che un difensore sbrogli in angolo. Dalla bandierina Coletti disegna una perfetta parabola per la testa di Acosta che, sottomisura, non lascia scampo a Carotenuto griffando la parità. Al 38' la Casertana centra il secondo legno di giornata con Addessi in semirovesciata dal vertice dell'area piccola, quindi al 41' Sandomenico insacca di testa raccogliendo il cross di Acosta, ma il direttore di gara annulla per off-side. Il Bisceglie stringe i denti nel finale per incamerare un punto prezioso in rimonta e non corre pericoli nei 5' di recupero, disputati in inferiorità numerica per l'espulsione diretta ai danni di Cozza per proteste.

Tabellino gara

CASERTANA – BISCEGLIE 1-1

CASERTANA (4-2-3-1): Carotenuto; Rossi, Colacicchi, Munoz, Monti; Feola, Vacca (29' st Maresca): Addessi Mansour, Felleca (13' st Kosovan); Favetta (26' st Diaz). A disp. Trapani, Cusumano, Criscuolo, Nicolau, D'Ottavi, Capitano. All. Feola.

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel; Urquiza, Coletti, Ligorio (13' st Sandomenico); Izco (21' st Rubino), Liso, Cozza Ferrante (47' st Fucci), Farinola (9' st Cianciaruso); Coria (40' st Bottari), Acosta. A disp. Zinfollino, D'Angelo, Divittorio, Catalano. All. Cazzarò.

ARBITRO: Terribile di Bassano del Grappa.

GUARDALINEE: Lombardi e Siracusano.

RETI: pt 9’ Felleca, st 26’ Acosta

NOTE: angoli 2-3. Recupero: pt 0’, st 5’.

ESPULSO: al 45’ st Cozza per proteste.

AMMONITI: Liso, Vacca, Kosovan, Maresca.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Bisceglie Calcio 1913