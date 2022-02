Bisceglie, trasferta delicata a Caserta

Si è conclusa ieri mattina la settimana di preparazione in vista del match di domenica contro la Casertana (fischio d’inizio al “Pinto in programma per le 14:30). Ultimi giorni di lavoro decisamente intensi con le novità in uscita di Lorusso ed in entrata con l’arrivo di Catalin Tira, non ancora disponibile per la sfida in Campania. Concentrazione e determinazione ai massimi livelli per gli uomini di Cazzarò, pronti a sfidare un avversario con ambizioni di vertice come i rossoblù di mister Feola.

La Casertana infatti, nonostante le cinque sconfitte nelle altrettante ultime partite, avrà il compito di provare a risalire una classifica lontana da quelle che erano le prospettive iniziali. Ultime ore di mercato frenetiche a Caserta con l’arrivo di diversi calciatori importanti per la categoria, con la speranza di rilanciare la formazione capitanata da Pasquale Rainone. Bisceglie che però, nonostante l'assenza precauzionale a seguito di lieve infortunio di Urquijo, defezioni che si aggiungono a quella di Marino, squalificato per due giornate, ritroverà in attacco il centravanti Pablo Acosta. Unico ex della gara sarà l’esterno Mohamed Mansour, in forza al Bisceglie nella passata stagione di serie C. Il match sarà diretto dal signor Andrea Terribile di Bassano del Grappa, coadiuvato da Domenico Lombardi di Chieti e Matteo Siracusano di Sulmona.