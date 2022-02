La Virtus Bisceglie viaggia verso Cagnano, obiettivo la quinta vittoria di fila

Provarci è un dovere. Virtus Bisceglie di scena a Cagnano Varano, domenica 13 febbraio, nel match valido per la terza giornata di ritorno del girone A di Prima categoria (calcio d’inizio alle 15). I biancazzurri di mister Piccarreta puntano a prolungare la striscia di successi consecutivi: le quattro vittorie di fila hanno rilanciato le quotazioni di una squadra che sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle le difficoltà causate soprattutto dall’elevato numero di calciatori infortunati e indisponibili. Il graduale rientro di diverse pedine ha consentito al tecnico virtussino di utilizzare formazioni sempre più competitive e lavorare meglio in settimana. La sfida sul rettangolo dell’Audace Cagnano rappresenta un momento significativo di verifica per le aspirazioni di Todisco e compagni oltre a un’opportunità per riscattare la battuta d’arresto nel confronto d’andata al “Di Liddo”.

La partita sarà arbitrata da Michele Bonavita, appartenente alla sezione Aia di Foggia.