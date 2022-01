Unione Calcio, pari a reti bianche contro l’Atletico Vieste

Inizia con uno 0-0 l’anno solare dell’Unione Calcio che impatta con l’Atletico Vieste nel match disputatosi al “Di Liddo” e valevole per la quindicesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. Mister Rumma schiera dal 1’ minuto quattro under ossia Di Bari, D’Alba, Tedone e Porro completando l’undici di partenza con Quacquarelli, Andriano, Monopoli, Bufi, Binetti e Amoroso. Il tecnico biscegliese deve subito effettuare un primo cambio dopo 9’ in virtù dell’infortunio occorso a Monopoli sostituito da Amoruso. I padroni di casa detengono sin da subito il pallino del gioco ed al 13’, una punizione battuta da Zinetti è bloccata da Maine in due tempi. Al 21’Albano serve Sernia il quale si rende protagonista di una conclusione dal limite che trova l’opposizione di Di Bari, mentre al 25’ Amoroso, ben servito da Andriano, lascia partire un tiro destinato al primo palo disinnescato dall’estremo difensore ospite. L’Unione Calcio continua a pigiare ed al 33’ dapprima Porro e poi Amoroso centrano Maine. Tre minuti più tardi, il portiere del Vieste si supera sul colpo di testa di D’Alba.

Nella ripresa, le due squadre alzano il baricentro alla ricerca del gol anche se prevale la stanchezza complice la lunga pausa dei campionati. Si assiste quindi ad una lunga girandola di cambi e mister Rumma getta nella mischia forze fresche nell’ordine Petrignani, Piarulli, Camporeale e Zingrillo al posto di Porro, Tedone, Binetti e Bufi. Nel finale di gara, precisamente al 41’ Zinetti ha sui piedi la palla per far saltare il banco ma il destro ad incrociare sorvola la traversa.

Con il pareggio maturato tra le mura amiche, il primo stagionale, l’Unione Calcio si porta a quota 29 punti che significa terzo posto in solitario.

Domenica 6 febbraio, gli azzurri scenderanno in campo per affrontare il Di Benedetto Trinitapoli sconfitto per 4-3 dal Real Siti. La gara si giocherà, salvo modifiche, a San Ferdinando di Puglia alle ore 11.00.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE- DI BENEDETTO TRINITAPOLI: 0-0 (0-0 pt)

Unione Calcio: Di Bari, D’Alba, Quacquarelli, Andriano, Monopoli (9’pt Amoruso),Bufi (37’st Zingrillo), Tedone (17’st Piarulli),Binetti (35’st Camporeale),Porro (17’st Petrignani), Amoroso, Zinetti. A disp: Lopopolo, Preziosa, Inchingolo, Pedone. All: Rumma

Atletico Vieste: Maine,Lucatelli,Sementino,Vespa, Rinaldi (26’st D’Aprile),Caruso,Albano, Sernia,De Vita, Colella,Olivieri (17’st Sicuro). A disp: Caccetta, Vogliacco, Innangi,Sicignano. All: Sollitto

Arbitro: Michele De Pinto (Bari). Assistenti: Gabriele Lovecchio (Brindisi), Roberto Nero (Barletta)

Ammoniti: Porro (U),Zinetti (U),Lucatelli (V), Sementino (V),Olivieri (V),Sicuro (V)

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa Unione Calcio Bisceglie