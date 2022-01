​Virtus Bisceglie corsara a Peschici, quinta vittoria in campionato

La freccia è in su. Quinta affermazione in campionato, seconda vittoria consecutiva e ottimo inizio di girone di ritorno per la Virtus Bisceglie, cha ha espugnato il campo dell’Atletico Peschici in un match indirizzato con forza nelle battute iniziali e gestito nel corso della ripresa. Tre punti pesanti, quelli ottenuti dai ragazzi di mister Piccarreta, a dispetto delle diverse assenze. Debutto per l’esperto difensore centrale Luciano Portesi, che ha avuto modo di inserirsi subito nei ranghi del team biancazzurro. Risultato sbloccato dopo appena due minuti grazie al rasoterra angolato di Binetti, che col destro ha sfruttato un bel suggerimento di Pisani e trafitto il portiere garganico. La Virtus, determinatissima, ha siglato il raddoppio all’11’ grazie a De Candia: gran botta dalla distanza e nulla da fare per Soccio. L’Atletico Peschici ha dimezzato lo svantaggio a metà frazione: il colpo di testa di Sicignano si è infilato alle spalle di Cataldo. Tutti i tentativi della squadra di casa di riequilibrare il punteggio si sono rivelati infruttuosi: i biancazzurri si sono difesi con ordine riuscendo così a festeggiare, al triplice fischio dell’arbitro, un successo che fa classifica e dà tanto morale.

ATLETICO PESCHICI-VIRTUS BISCEGLIE 1-2

Atletico Peschici: Soccio, Comparelli, Carretto, Gallo, Darenzo, Borgia, Flaminio, Delle Fave, Sicignano, Santoro, Caputo. A disp.: Castelluccia, Tantimonaco, Acerra, Forte, Vecera, Pirro, Ricucci. All.: Viassis.

Virtus Bisceglie: Cataldo, Pedico, Quercia, Di Pinto, Hadji, Portesi, De Candia, Messina, Tommasi, Binetti, Cipri, Pisani. A disp.: Piarulli, Preziosa, Pappagallo, Capozza, Gesmundo, Matera, Trawaly, Lovino, Suglia. All.: Piccarreta.

Arbitro: Raspatelli di Foggia.

Reti: 2’ Binetti, 11’ De Candia, 24’ Sicignano.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa della Virtus Bisceglie.