Secca sconfitta a Foggia per il Don Uva Bisceglie

FOGGIA - Zero punti per il Don Uva nella prima partita del nuovo anno, disputata sul campo della seconda forza del campionato, il Foggia Incedit. Buona la partenza dei biscegliesi che al 12’ sfiorano il gol con il pallonetto di Preziosa, di poco a lato; mentre al 21’ viene annullata la rete di Conte per una segnalazione del guardalinee (la palla aveva varcato la linea di fondo).

Ma, nonostante le migliori azioni capitino sui piedi degli ospiti, al 24’ sono i padroni di casa a sbloccare il match grazie a Mascia che di testa insacca alle spalle di Sibio.

Al 29’ Pietrantunuono, imbeccato da Conte, ha l’occasione di riportare la gara in parità ma calcia malamente a lato. Il Foggia 4’ dopo raddoppia con la rete (dalla dubbia regolarità) di Garbetta: l’attaccante calcia dalla distanza, la sfera colpisce la traversa e rimbalza sulla linea di porta (superandola di un soffio, secondo quanto stabilito dal direttore di gara).

Al 38’ Ferrantino segna il 3-0 chiudendo definitivamente i conti su punizione.

Nulla da segnalare nella seconda frazione di gioco che scorre senza troppe emozioni, con i foggiani intenti ad amministrare il largo vantaggio.

Resta sempre al nono posto in classifica con 19 punti il Don Uva, che domenica prossima, tra le mura amiche del “Di Liddo”, affronterà un’altra squadra ostica, il Bitritto Norba, reduce dal pari interno con l’Apricena.

FOGGIA INCEDIT-DON UVA 3-0



Marcatori: Mascia (FI) al 25’ del pt., Garbetta (FI) LC) al 33’ del pt., Ferrantino (FI) al 38’ del st.



FOGGIA INCEDIT

Lanzetta, Cortopasso, Morese (Caggiano dal 29’ st), Ciccarelli (Narcisio dal 16’ st), Mascia, Cuttano, Granatiero, Ferrantino (Giannasso dal 39’ st), Garbetta, Bruno (Riefolo dal 33’ st), Gonzales (Martinelli dal 38’ st).

A disposizione: D’Elia, De Rosa.

All. Lasalandra.



DON UVA CALCIO

Sibio, Valente, Pietrantuono (Altieri dal 13’ st), Lops, Angarano (Favuzzi dal 24’ st), Addario (Bavaro dal 28’ st), Preziosa (Torchetti dal 32’ st), Ragno (Campanale dal 13’ st), Evangelista, D’Addato, Conte.

A disposizione: Rana, Sasso, Uva.

All. Capurso.



Arbitro: Nasca di Barletta

Assistenti: Delvecchio e Torre di Barletta.

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa del Don Uva Calcio 1971.