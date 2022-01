​Comincia il girone di ritorno, Virtus Bisceglie in trasferta a Peschici

15 punti raccolti in tredici gare: un bottino che la Virtus Bisceglie vuole sensibilmente migliorare nel girone di ritorno. I biancazzurri di mister Piccarreta sono pronti per tuffarsi nel primo impegno ufficiale del 2022; domenica 30 gennaio, sul rettangolo dell’Atletico Peschici (calcio d’inizio ore 15), Tommasi e compagni andranno a caccia della quinta affermazione stagionale per dare immediatamente l’impulso giusto alla fase discendente della loro stagione regolare nel gruppo A di Prima categoria. La lunga sospensione del torneo ha agevolato il recupero fisico di alcuni elementi pur se l’elenco di coloro che non potranno partecipare alla trasferta garganica resta piuttosto sostanzioso: indisponibili Di Sabato, Todisco e Simone, ancora ai box gli infortunati Montrone, Tortosa e Napoletano, fuori per squalifica Di Franco e Germinario. I virtussini puntano con decisione al bis nel nuovo incrocio con una formazione già sconfitta nel confronto d’andata (2-0, reti di Trawaly e De Mango), al fine di proseguire la rimonta alle posizioni più nobili della classifica.

La gara tra Atletico Peschici e Virtus Bisceglie sarà arbitrata da Simone Pio Raspatelli, iscritto alla sezione Aia di Foggia.