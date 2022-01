Bisceglie Calcio, ingaggiato l’attaccante Gonzalo Urquijo

Proviene dall’Argentina l’atteso rinforzo nel reparto avanzato per i colori nerazzurri. L’As Bisceglie Calcio 1913 ufficializza l’ingaggio dell’attaccante Gonzalo Urquijo. Classe 1989, originario di Bellocq (piccolo paese del distretto di Carlos Casares, a 300 chilometri da Buenos Aires), il neo acquisto stellato ha rappresentato per diversi anni l’autentica bandiera dell’Agropecuario, formazione di cui è stato capitano nonché indiscusso bomber e protagonista di una travolgente scalata con molteplici promozioni fino all’approdo nella Primera B Nacional, vale a dire la seconda divisione del calcio argentino.

Tenace, potente, con un buon fiuto del gol, Urquijo ha avuto agli albori della sua carriera anche una breve esperienza con l’Estudiantes de La Plata, oltre ad una recente parentesi sempre nella Primera B Nacional tra le file del Guillermo Brown di Puerto Madryn. Calciatore con lo status di comunitario per via delle origini italiane della nonna, Urquijo è stato in passato compagno di squadra di Facundo Urquiza nell’Agropecuario ed ha spesso affrontato da avversario gli altri nerazzurri Izco e Coria. Ora, nel pieno della maturità agonistica e dopo aver rifiutato richieste giunte dalla Bolivia e dalla massima divisione dell’Arabia Saudita, per Urquijo arriva la prima avventura lontano dal Sudamerica, con l’auspicio di poter lasciare il segno a Bisceglie e di contribuire alla risalita in classifica dei nerazzurri di Cazzarò nella seconda parte di stagione.

Urquijo si aggregherà ai nuovi compagni fin dalla seduta mattutina di domani al “Ventura”.