Bisceglie, alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra

L’As Bisceglie Calcio 1913 comunica che, a seguito del ciclo di tamponi effettuati ieri mattina prima della ripresa dell’attività, è emersa la positività al Covid-19 da parte di alcuni (nella nota non viene precisato il numero esatto) componenti del gruppo squadra. Il gruppo è stato posto in isolamento come da protocollo vigente, con la società nerazzurro stellata che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dall’attuale normativa.

Il Bisceglie rende noto altresì che gli altri componenti del gruppo squadra, risultati negativi ai controlli e non avendo avuto contatti diretti negli ultimi sette giorni con i soggetti positivi, hanno ripreso la regolare attività di allenamento.