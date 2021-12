​La Virtus Bisceglie conquista il quarto successo stagionale

Tre punti che fanno classifica e danno fiducia. Virtus Bisceglie corsara sul rettangolo dello stadio di Bitetto, domicilio della Grumese: decisiva la rete messa a segno da Corrado Pisani nel corso della ripresa. Il quarto successo stagionale – secondo consecutivo - ha rilanciato la compagine biancazzurra, ottava in graduatoria al giro di boa nel gruppo A di Prima categoria. Un bilancio condizionato dall’incredibile serie di infortuni tra i calciatori della formazione biscegliese, ben lontana dalla possibilità di giocare anche una sola gara a pieno organico.

Era importante vincere per dare continuità al percorso avviato nel turno precedente (3-0 al Troia) e porre le basi per un tentativo di rimonta alle posizioni più nobili del ranking. La Virtus è partita con grande determinazione e al 22’ avrebbe potuto sbloccare il punteggio ma lo sfortunato Cipri ha centrato il palo e poco dopo un’incornata di Todisco sugli sviluppi di un angolo ha trovato l’opposizione di un avversario che ha allontanato il pallone a un passo dalla linea di porta. L’espulsione di Koumare ha lasciato la Grumese con un uomo in meno mentre il collettivo ospite, al 32’, si è visto annullare una rete validissima per un fuorigioco inesistente ravvisato a carico di Binetti, lesto nello sfruttare un cross di Matera quasi dalla linea di fondo… Lo stesso Binetti, al 35’, si è fatto ipnotizzare dal portiere Darmiento.

L’ingresso di Corrado Pisani a inizio ripresa ha ulteriormente vivacizzato la manovra biancazzurra: l’attaccante molfettese ha mandato il pallone fuori di un soffio con un colpo di testa al 53’ ma cinque minuti più tardi non ha fallito l’appuntamento con il gol raccogliendo un assist di Cipri e capitalizzando così la supremazia territoriale della Virtus. Gioia al triplice fischio per un’affermazione meritata che induce a un nuovo ottimismo. Domenica 9 gennaio trasferta a Peschici: l’auspicio è di poter recuperare il maggior numero di elementi in queste tre settimane di sosta del torneo.

GRUMESE-VIRTUS BISCEGLIE 0-1

Grumese: Darmiento, Stallone, Lapenna, Gisonda, Toscano, Koumare, Porcaro, Piazza, Diana, Campanelli, Mangialardi. A disp.: Campanelli, Fazio, Servedio, Digioia. All.: Antonelli.

Virtus Bisceglie: Cataldo, Pedico, Quercia, Rotunno, Todisco, Di Pinto, Di Franco, Tommasi, Binetti, Cipri, Matera. A disp.: Napoletano, Preziosa, Messina, Simone, Hadji, Capozza, Pisani, Germinario, Vecchio. All.: Piccarreta.

Arbitro: Saracino di Molfetta.

Rete: 13’ st Pisani.

Note: espulso Koumare al 30’ pt.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa della Virtus Bisceglie.