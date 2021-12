​Il Don Uva pareggia ad Apricena, gara ostica

APRICENA - Al “Madrepietra” di Apricena i ragazzi di Capurso non riescono ad andare oltre il pareggio. Finisce 1-1 una gara ostica, contro un avversario da definire arcigno nonostante detenga solo 7 punti in classifica.

Evangelista si rende pericoloso al 2’ (palla di poco fuori) e al 30’ pt, quando aggancia in area un assist da destra di Preziosa tentando una sforbiciata che finisce alta.

Altra occasione per i biancogialli al 41’: schema su punizione, Lops per D’Addato che non riesce a finalizzare. Sullo scadere del primo tempo sono i padroni di casa a sfiorare il gol con Scanzano a tu per tu. Troilo salva miracolosamente il risultato. Al 6’ della ripresa De Bellis, bravo a girarsi tra le maglie biancogialle, porta i suoi in vantaggio spiazzando l’incolpevole portiere ospite. L’Apricena spinge ancora: al 12’ st ci prova Fatone, al 20’ De Bellis, ma la sfera finisce alta in entrambi i casi.

Reazione dei biscegliesi. Al 22’ Preziosa su assist di Uva riporta il match in parità con bel destro all’angolino. Dopo 11’ l’autore del gol colpisce la traversa, mentre al 41’ ancora brividi per la porta foggiana, perché Gadaleta (subentrato a Uva), imbeccato da Pasculli, calcia di poco a lato. Il match termina dunque 1-1 con non pochi rimpianti per la squadra del presidente Milone che, dopo la pausa natalizia, dovrà affrontare un filotto di partite difficili: si riprenderà domenica 9 gennaio con il Foggia Incedit in trasferta, poi ci saranno Bitritto in casa e Nuova Spinazzola fuori.



APRICENA-DON UVA 1-1



MarcatorI: De Bellis (SA) al 6’ del st; Preziosa (DU) al 22’ del st;



SPORTING APRICENA

Gaeta, Cagnetta, Montemitro, Simone, Bollesina, Grieco, Scanzano (Saccone dal 37’ st), Di Maso, De Bellis, Fatone, Rendine (Villani dal 9’ st).

A disposizione: Consalvo, Lambiase, Faleo, Barone, Migliore, Caruso.

All. De Pasquale.



DON UVA CALCIO

Troilo, Valente, Sasso, Favuzzi, Angarano (Porcelli dal 1’ st), Lops, Uva (Gadaleta dal 31’ st), Evangelista (Pasculli dal 20’ st), Preziosa (Torchetti dal 46’ st), D’Addato, Conte.

A disposizione: Sibio, Bavaro, Pietrantuono, Altieri.

All. Capurso.



Arbitro: Bernardi di Molfetta

Assistenti: Lanubile di Taranto e Torre di Barletta.



ARTICOLO A CURA DELL'UFFICIO STAMPA ASD DON UVA CALCIO 1971