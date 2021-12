Virtus Bisceglie, è l’ora del riscatto

Mettersi alle spalle la malasorte e ricominciare a vincere. È l’obiettivo, senza soluzione di continuità, di una Virtus Bisceglie che più sfortunata non si può: la formazione biancazzurra, falcidiata dagli infortuni da inizio stagione, andrà alla ricerca della terza affermazione nel campionato di Prima categoria nella sfida di domenica al “Di Liddo” (ore 11) con il Troia, inserita nel calendario della dodicesima giornata del raggruppamento A.

Giovedì sera, purtroppo, si è registrato l’ennesimo episodio nefasto di un’annata da dimenticare sotto questo punto di vista: Sergio Rigante ha riportato la frattura lievemente scomposta del malleolo peroneale. Una nuova tegola sulla testa di mister Piccarreta e del suo staff tecnico, alle prese con un numero elevatissimo di calciatori fuori causa per motivi fisici. Recriminare, ormai, serve a poco e sarà necessario far di necessità virtù, trovando ulteriori motivazioni nelle difficoltà che l’organico biscegliese sta vivendo.

Gli avversari di turno precedono Compierchio e compagni di tre lunghezze in classifica: una ragione in più per conquistare il successo e recuperare terreno sulla zona playoff confidando di poter tornare a disporre di un roster più completo con il trascorrere delle settimane.

Debutto in vista per l’attaccante Corrado Pisani, che potrebbe anche partire dal primo minuto.

La gara tra Virtus Bisceglie e Troia sarà diretta da Pasquale Pio Gialluisi di Barletta.

Sabato pomeriggio, intanto, la formazione Juniores riceverà la Virtus Palese tra le mura amiche nella gara valida per l’ottava giornata d’andata del girone C regionale. Fischio d’inizio alle 14:30.