Il Don Uva interrompe la striscia negativa, pareggio con la Rinascita Rutiglianese

Al “Di Liddo” il Don Uva interrompe la striscia negativa pareggiando 2-2 lo scontro diretto con la Rinascita Rutiglianese. I ragazzi di Capurso partono con la marcia giusta: al 11’ Conte sfrutta un assist da sinistra di Uva spingendo in rete; la difesa avversaria salva sulla linea. Dubbi leciti sulla mancata assegnazione della rete.

Qualche minuto dopo rispondono i baresi con Ballabene, ma Troilo è bravo a respingere. Al 32’ i biancogialli ancora vicini al gol su schema di punizione calciato da Porcelli: Uva non impatta per un soffio. Altra grande parata di Troilo nel finale del primo tempo, ma sono i padroni di casa a spingere di più sull’acceleratore, con Conte che al 40’ ci prova da fuori area con un gran destro, smanacciato in angolo da Colagrande. 3’ dopo Uva la sblocca sugli sviluppi di un calcio d’angolo con una girata al volo in mischia.

A inizio secondo tempo arriva la doccia fredda: Dipierro beffa Troilo di testa riportando il match in parità (6’). Gli ospiti, sulle ali dell’entusiasmo, ribaltano la partita. Al 12’ st, anche stavolta in mischia da calcio d’angolo, Chiumarulo ribatte in rete (1-2).

È Pasculli, subentrato a Preziosa, a segnare il 2-2 che regala ai suoi un punto comunque importante. Il bomber biancogiallo è bravo, in area di rigore, a mettere a sedere il difensore avversario e piazzarla dove Colagrande non può arrivare.

Finale da cardiopalma: al 38’ Ballabene sbaglia a porta libera; mentre in pieno recupero Conte manca il gol-partita fallendo il rigore concesso per un fallo su Evangelista.

Domenica prossima un altro scontro diretto casalingo attende la squadra del presidente Milone, che incontrerà il Capurso reduce dalla sconfitta nella trasferta a Polignano.

DON UVA - RINASCITA RUTIGLIANESE 2-2



Marcatori: Uva (DU) al 43’ del pt, Dipierro (RR) al 6’ del st, Chiumarulo (RR) al 12’ del st, Pasculli (DU) al 33’ del st.



DON UVA CALCIO

Troilo, Valente, Pietrantuono (Padalino dal 27’ st e Sasso dal 38’ st), De Cillis, Angarano), Lops (Addario al 17’ st), Uva (Evangelista dal 44’ st), Porcelli, Preziosa (Pasculli dal 27’ st), D’Addato, Conte.

A disposizione: Sibio, Bavaro, Favuzzi, Barbagallo.

All. Capurso.



RINASCITA RUTIGLIANESE

Colagrande, Triozzi, De Florio, Dipierro (Minervino dal 46’ st), Gernone, Avella, Gassi (Valenzano dal 13’ st), Gentile, Chiumarulo,Ballabene, Montrone.

A disposizione: Signorile, Didonna, Addriso, Balenzano, Palasciano, Tanzella.

All. Battaglia.



Arbitro: Cipriani di Bari

Assistenti: Delvecchio Di Barletta e Pagano di Taranto.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa del Don Uva calcio 1971