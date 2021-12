Sconfitta di misura Unione Calcio sul campo del Borgorosso

Si chiude con una sconfitta il girone d’andata dell’Unione Calcio, che soccombe per 1-0 al “Poli” contro il Borgorosso Molfetta nel tredicesimo turno di campionato.

Fase iniziale del match contraddistinto dall’equilibrio, ne deriva un avvio poco emozionante. Al 10’ mister Rumma è costretto al primo cambio per via di un risentimento di Quacquareli, sostituito da Piarulli.

Il primo sussulto della contesa è di Binetti, che al 21’ di testa non centra il bersaglio grosso su cross dalla destra di Tedone. Al 35’ lampo molfettese con Cubaj, lesto ad incunearsi tra le maglie azzurre ed a provare la soluzione personale, la sfera attraversa tutta l’area prima di spegnersi sul fondo. Doppia occasione Piarulli per l’Unione Calcio tra il 40’ ed il 45’, in entrambe le circostanze l’estremo di casa De Santis è reattivo nello sventare il pericolo. L’ultima nota della prima frazione è griffata Unione Calcio: Andriano pesca Zinetti con un lancio a scavalcare la retroguardia ma l’esterno azzurro manda a lato a tu per tu con De Santis.

Il secondo tempo è inaugurato da una ghiotta occasione per il vantaggio biscegliese grazie al calcio di rigore concesso all’8’ per un fallo ai danni di Bufi. Sul dischetto va Zinetti che però si lascia ipnotizzare dall’estremo molfettese. Il Borgorosso si sfrega le mani e sulla rimessa in gioco Sallustio prova la conclusione dalla distanza, imprecisa.

Gli uomini Rumma riacquisiscono lucidità ed al 23’ è il neoentrato Camporeale ad andare vicinissimo alla marcatura direttamente su calcio piazzato da posizione defilata, ma la sfera termina sul fondo per questione di centimetri. Passano 4’ ed è Zotti per il Borgorosso a cercare di sbloccare il punteggio con una conclusione dopo un fraseggio con Cubaj, Di Bari dice di no con un grande intervento.

Il match si fa contratto, ne paga l’Unione Calcio che al 38’ deve fronteggiare il doppio giallo rimediato da capitan Bufi con la conseguente inferiorità numerica. Il Borgorosso non si lascia sfuggire l’occasione e, dopo un solo giro di lancette sblocca il punteggio con Roselli, fortunato a vedersi rimbalzare sui piedi la sfera ribattuta su calcio franco di Zotti ed a piazzare dove Di Bari non può arrivare. Con 5’ più recupero ancora da disputare l’Unione Calcio è costretta a scoprirsi per rimettere in piedi il match ma il forcing finale porta soltanto ad un grande intervento di Di Bari a tempo scaduto, chiamato a deviare in corner sul palo più lontano il calcio di punizione di Anselmi.

Per l’Unione Calcio si tratta del quinto stop stagionale, con i ragazzi di Rumma che restano a quota 22 punti e domenica prossima inaugureranno il girone di ritorno con la trasferta sul campo del Mola.

BORGOROSSO MOLFETTA – UNIONE CALCIO BISCEGLIE: 1-0 (0-0 pt)

Borgorosso Molfetta: De Santis, Rilievo, Neqrouz (34’ st Lopez), De Ceglia, Cataldo (24’ pt Monopoli), Antonicelli (15’ st Zotti), Roselli, M. Sallustio, Anselmi, Cubaj (34’ st Ferrieri), Terrone (32’ st B. Sallustio). A disp: Sancilio, Mastrorilli, Messina, Matera. All. Carlucci.

Unione Calcio: Di Bari, Bufi, Quacquarelli (10’ pt Piarulli), Andriano, Zingrillo, Digiorgio, Tedone (34’ st Papagni), Binetti (34’ st Amoruso), Amoroso, Petrignani (24’ st Inchingolo), Zinetti (15’ st Camporeale). A disp: Lullo, Preziosa, D’Alba, Monopoli. All. Rumma.

Arbitro: Domenico Piciaccia (Barletta); assistenti: Pierfrancesco Quaranta (Taranto), Gianluigi Novielli (Bari).

Marcatori: 39’ st Roselli (B).

Ammoniti: Terrone (B), Bufi (U).

Espulsi: 38’ st Bufi (U)(doppia ammonizione).

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa Unione Calcio Bisceglie