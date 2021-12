Bisceglie, importante scontro salvezza al "Ventura" contro il San Giorgio

Nell'incrocio del 14° turno d'andata, che inaugura il frenetico calendario dicembrino (5 gare in 17 giorni), il Bisceglie affronta i campani del San Giorgio in un match inedito che assume un peso specifico notevole nella lotta salvezza.

I ragazzi di Danilo Rufini dovranno provare a conquistare l’intera posta in palio nel match di domenica al "Ventura" (ore 14:30): dopo tre pareggi a reti bianche di fila, avranno l’obiettivo di mantenersi lontani dalla zona play out. Viceversa attualmente i campani inseguono i nerazzurri a tre lunghezze di distacco. Entrambe le formazioni mostrano un basso rendimento in fase offensiva (8 reti in 13 partite per i granata, una in più dei pugliesi) ma, allo stesso tempo fanno parte del gruppetto di squadre meno perforate del raggruppamento con 12 gol subiti. Tra le file del San Giorgio saranno assenti per squalifica i centrocampisti Riccardo Greco e Antonio Caprioli, quest’ultimo sarebbe stato un ex della gara visti i precedenti in nerazzurro stellato durante la stagione 2012/2013 in serie D. Sarà invece disponibile il secondo ed ultimo ex della gara: Ferdinando Raucci, protagonista in nerazzurro della vittoria del campionato di serie D 2016/2017 e del successivo campionato di serie C. La gara sarà diretta dal signor Gabriele Caggiari di Cagliari, coadiuvato da Manuel Giorgetti e Domenico Colonna, entrambi appartenenti alla sezione di Vasto.