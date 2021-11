La Virtus Bisceglie attende la capolista

Secondo impegno casalingo consecutivo per la Virtus Bisceglie. I biancazzurri di mister Piccarreta, con il morale rinfrancato dalla vittoria interna ottenuta sulla Ruvese, si sono allenati intensamente nel corso della settimana nonostante le enormi difficoltà di un periodo stregato, caratterizzato da un numero altissimo di infortuni. Domenica 28 novembre, al “Francesco Di Liddo”, capitan Tommasi e compagni sfideranno la Virtus Palese, battistrada del girone A di Prima categoria con 25 punti, frutto di otto successi e un solo pareggio e un bottino di ben 30 reti realizzate.

Non sarà semplice fermare la corsa della compagine che guida la classifica del torneo, specie alla luce delle indisponibilità di ben undici calciatori, costretti ad assistere alla gara dalla tribuna: la nutrita lista di inutilizzabili comprende Di Sabato, De Candia, De Cillis, Montrone, Rigante, De Mango, Capozza, Messina, Tortosa, Di Pinto e Todisco. Lo staff tecnico, a maggior ragione, ha chiesto al gruppo di moltiplicare gli sforzi e approcciare la partita con grinta e concentrazione, per prolungare la striscia di risultati positivi e risalire la china in una classifica che non è certo veritiera rispetto all’effettivo valore che l’organico della Virtus potrebbe esprimere, soprattutto al completo.

L’incontro sarà diretto da Dario Zifaro di Foggia. Fischio d’inizio come di consueto alle ore 11.