​Brindisi-Bisceglie, trasferta vietata ai tifosi della Bat. La decisione del Prefetto di Taranto

Il Prefetto di Taranto ha disposto per la partita di calcio "BRINDISI-BISCEGLIE", valida per il campionato nazionale di calcio dilettanti serie "D", girone "H", in programma domenica 28 novembre 2021 presso lo Stadio Comunale di Statte (in provincia di Taranto), il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Bari e Barletta -Andria -Trani. La cessione del tagliando è comunque subordinata all'esibizione di un documento di identità da cui si possa evincere la residenza dell'acquirente.

Intanto, consumato il primo terzo di campionato, entra sempre più nel vivo il cammino dell’As Bisceglie Calcio nell’impegnativo girone H di serie D. A partire da oggi (venerdì 26 novembre) scatta la campagna abbonamenti per le restanti 13 gare casalinghe della stagione 2021/22. La dirigenza nerazzurra si rivolge a tifosi, appassionati e sportivi di ambo i sessi e di tutte le età affinché ognuno, secondo le proprie disponibilità, possa contribuire in modo tangibile alla prosecuzione di una storia calcistica ultracentenaria sottoscrivendo l’abbonamento ed incitando i nostri ragazzi dagli spalti del “Gustavo Ventura”.

È possibile acquistare l’abbonamento fino a sabato 11 dicembre, esclusivamente recandosi presso Bar San Giuseppe (via G. Bovio, 189) tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00, mentre la domenica la rivendita sarà aperta dalle ore 8.00 alle 14.30.

Ecco, nel dettaglio, il costo degli abbonamenti: gradinata 80 euro (ridotto 64 euro per donne e Under 18), tribuna laterale 160 euro (ridotto 128 euro per donne e Under 18), tribuna centrale 250 euro (ridotto 200 euro per donne e Under 18). Su ogni importo summenzionato vanno aggiunti 3 euro quali costi di commissione.

L’abbonamento sarà valido per 13 incontri ed include anche la “giornata pro-Bisceglie” che la dirigenza proclamerà nel girone di ritorno.

A partire dalla gara di domenica 5 dicembre contro il San Giorgio, il costo dei tagliandi per la singola partita sarà di 10 euro per la gradinata, 20 euro per la tribuna laterale, 30 euro per la tribuna centrale, ai quali si aggiunge il diritto di prevendita.

Per la sottoscrizione degli abbonamenti si richiedono tessera sanitaria, luogo e data di nascita, numero di cellulare.