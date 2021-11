​La Virtus Bisceglie spreca, soffre ma finalmente si sblocca

Terzo risultato utile consecutivo e seconda vittoria stagionale. La Virtus Bisceglie, questa volta, ha ottenuto l’obiettivo prefissato superando lo scoglio Ruvese e anche un pizzico di malasorte nel match giocato domenica mattina sul sintetico del “Francesco Di Liddo”. Successo meritatissimo per la squadra di mister Aldo Piccarreta, che ha dovuto soffrire per avere ragione di avversari tenaci anche alla luce delle tante opportunità per andare a segno che i biancazzurri non sono riusciti a concretizzare nell’arco della partita.

La Virtus, trascorsi appena 6 minuti dal fischio d’inizio, ha avuto l’opportunità per sbloccare il risultato ma Compierchio ha calciato sul palo esterno, dopo aver nettamente spiazzato il portiere ruvese, un calcio di rigore concesso per il fallo commesso da Mezzina. L’ennesimo episodio sfortunato della stagione non ha scoraggiato Tommasi e compagni, che hanno continuato a fare il loro gioco e all’8’ sono andati ancora vicini al vantaggio con la conclusione a giro di Matera terminata di poco sul fondo. Lampedecchia si è mostrato attento sul tentativo di Compierchio al 9’. Il bomber ci ha provato ancora al 31’ con un sinistro troppo debole. L’unico spunto di cronaca degli ospiti al 28’ con una punizione da fuori di Pellegrini terminata oltre la traversa.

Il collettivo biscegliese ha concretizzato la supremazia territoriale al 36’: corner dalla destra calciato da Di Franco, inzuccata precisa dal cuore dell’area piccola di Binetti e pallone in fondo al sacco. Trovato l’1-0 la Virtus ha continuato a spingere e lo stesso Binetti, lanciato sul filo dell’offside, ha mandato la palla di pochissimo a lato con un velenoso rasoterra. La giusta espulsione di Mascoli nel recupero a causa di una reazione scomposta è sembrata poter agevolare il compito dei padroni di casa, che peraltro a inizio ripresa si sono prodotti in alcune giocate interessati: bella l’iniziativa individuale di Mattia Di Franco chiusa da un destro finito a lato. Ghiotta l’opportunità per il raddoppio al 57’, quando Trawaly è partito in progressione centrale, gli è subentrato Cipri dal cui piede è partito un cross teso sul quale Tupputi ha mancato per un niente la deviazione sottomisura.

Come un fulmine a ciel sereno, la Ruvese ha trovato il pareggio: contatto molto dubbio in area virtussina tra Pedico e il subentrato Desimine e penalty realizzato da Pellegrini sul quale Napoletano, pur intuendo, non è riuscito ad arrivare.

I biancazzurri, decisi a vincere la partita, non si sono disuniti e a metà ripresa hanno potuto usufruire di un nuovo tiro dagli undici metri: Trawaly, gettato nella mischia da pochi minuti, ha toccato con precisione firmando il 2-1. Due incursioni di Binetti (chance sprecata al 71’ a tu per tu con l’estremo nerazzurro e sinistro smanacciato da Lampedecchia al 73’) hanno preceduto il forcing della Ruvese, paradossalmente vicina al pareggio con un’azione di rimessa, orchestrata nonostante l’inferiorità numerica: un provvidenziale Gianni Napoletano ha sventato la minaccia su Pellegrini al 79’ e si è superato con una parata difficilissima sul tiro ravvicinato di Fall all’89’ dagli sviluppi su un corner. Successo meritato per la Virtus Bisceglie, che ora guarda con rinnovato ottimismo alla prosecuzione del girone d’andata.

VIRTUS BISCEGLIE-RUVESE 2-1

Virtus Bisceglie: Napoletano, Pedico, Preziosa (30’ st Rigante), Tommasi, Quercia, Di Pinto, Di Franco, Cipri (19’ st Lovino), Binetti, Compierchio (43’ pt Tupputi), Matera (1’ st Trawaly). A disp.: Cataldo, Pappagallo, Simone, Di Benedetto, De Cillis. All.: Piccarreta.

Ruvese: Lampedecchia, Fracchiolla, Mezzina (23’ st Ciss), Pellegrini, La Fortezza, De Nicolo (1’ st Desimine), Mascoli, Rutigliani, Mastrolilli, Suglia (33’ st Cassano), Fall. A disp.: Picca, Gattulli.

Arbitro: Maestoso di Lecce.

Reti: 36’ pt Binetti, 13’ st Pellegrini (rig.), 22’ st Trawaly (rig).

Note: ammoniti De Nicolo (R), Matera (B), Preziosa (B), Cipri (B), Tupputi (B), Di Franco (B). Espulso Mascoli (R) al 46’ pt per fallo di reazione. Compierchio ha calciato un rigore sul palo all’8’. Calci d’angolo: 2-3. Recuperi: 3‘ pt, 5‘ st.

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa Virtus Bisceglie