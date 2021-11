Virtus Bisceglie, continuare la risalita

Vincere per rimettere in sesto una situazione di classifica che non rende giustizia al livello dell’organico. Vincere per ribadire la volontà di tornare protagonisti di un campionato partito per il verso sbagliato. La Virtus Bisceglie cercherà il terzo risultato utile consecutivo e soprattutto la seconda vittoria stagionale nel match contro la Ruvese in programma domenica 21 novembre, con fischio d’avvio fissato per le 11, sul sintetico del “Francesco Di Liddo”.

La lunga lista di indisponibilità tra infortunati (De Mango, De Candia, Montrone, Todisco e Capozza) e squalifiche (Germinario) è purtroppo una costante per il collettivo allenato da Aldo Piccarreta, che potrà però contare sul rientro di Preziosa dallo stop forzato deciso dal giudice sportivo e sul recupero di due calciatori importanti come Davide Tommasi e Foday Trawaly. Gli avversari di turno, terzultimi in graduatoria con appena 4 punti raccolti, sembrano decisamente alla portata dei biancazzurri, a patto che però la Virtus approcci il match con la massima concentrazione, evitando quegli errori che in troppe circostanze hanno condizionato l’andamento delle partite: il team biscegliese ha incassato un gol nel primo quarto d’ora per ben quattro volte di fila. Una tendenza di invertire subito. Dirigerà Gianmarco Maestoso di Lecce.