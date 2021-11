Tris di Manzari e l’Unione Calcio batte la Vigor Trani

Obiettivo centrato per l’Unione Calcio, che ritrova il successo dopo lo stop di Barletta superando al “Di Liddo” la Vigor Trani per 3-1 nel match in programma nel decimo turno di campionato.

Novità nell’undici iniziale disegnato dal tecnico Rumma, con Di Bari, Amoruso, Papagni, Binetti e Petrignani che ritrovano la maglia da titolare.

Pronti-via e l’Unione Calcio passa subito in vantaggio: Papagni intercetta la sfera sulla metà campo e scambia con Amoroso, il quale serve sul movimento Manzari, perfetto nell’esecuzione con il destro a superare Viterbo.

Lo stesso Manzari si rende ancora pericoloso al quarto d’ora, con la conclusione sul secondo palo su cross dalla destra di Amoroso, tentativo fuori misura. Al 21’ ci prova Amoroso, il cui piatto non centra il bersaglio grosso; nella seconda parte di gara Mazzilli prova a scuotere la Vigor Trani, l’Unione Calcio non abbassa la guardia e cerca di rimpinguare il vantaggio con Papagni ed Amoroso, senza fortuna. L’ultimo spunto della prima frazione è di marca tranese, ancora con Mazzilli, autore di un’incornata di poco alta.

Ritmi più blandi nella ripresa ma è l’Unione Calcio a trovare la via del gol al 16’ ancora con Manzari, lesto a finalizzare al meglio il lancio in profondità di Andriano, mettendo fuori causa l’estremo ospite Viterbo.

Dopo 4’ lo stesso numero nove azzurro vede chiudersi la porta da un grande intervento di Viterbo, appuntamento con il dodicesimo centro stagionale rinviato al 33’, quando finalizza il semplice tap-in sugli sviluppi di un corner di Zinetti.

La risposta della Vigor Trani è immediata ed al 34’ Mazzilli accorcia le distanze con uno spunto personale, culminato con un tiro ad incrociare.

Nei restanti minuti l’Unione Calcio si limita a controllare il vantaggio, mettendo in cascina altri tre punti che valgono i 18 attuali. Nel prossimo turno in programma l’avvincente sfida in casa del San Severo, attuale terza forza del girone, reduce dal pari sul campo del Vieste (1-1).

UNIONE CALCIO BISCEGLIE – VIGOR TRANI: 3-1 (1-0 pt)

Unione Calcio: Di Bari, Amoruso, Quacquarelli, Zingrillo, Andriano, Digiorgio, Papagni (17’ st Zinetti), Binetti (24’ st Piarulli), Manzari, Amoroso, Petrignani (24’ st De Marco). A disp: Lullo, D’Alba, Ferrante, Pedone, Tedone, Monopoli. All. Rumma.

Vigor Trani: Viterbo, De Carne, Conte, Somma, Piergiovanni, Serino, Diarrassouba, Schirinzi (21’ st Terrevoli), Mazzilli, Armenise G. (34’ st Capodiferro), Armenise M. A disp: Caputo, Ricci, Leonetti, Ferrante. All: Loconsole.

Arbitro: Gianluca Lovascio (Molfetta); assistenti: Francesco Di Muzio (Foggia), Andrea Rizzi (Foggia).

Marcatori: 2’ st, 16’ st, 33’ st Manzari (U), 34’ st Mazzilli (V).

Ammoniti: Binetti (U), Amoruso (U), De Marco (U), Piarulli (U), Somma (V).

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa Unione Calcio Bisceglie