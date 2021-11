​Secca sconfitta del Don Uva calcio a San Ferdinando

SAN FERDINANDO - Un poker in rimonta condanna il Don Uva nella trasferta a San Ferdinando contro la Virtus. Primo tempo equilibrato. La sblocca il solito Uva che, al 32’ da posizione defilata, punisce Il portiere biancoblu. La seconda frazione di gioco si apre con una ghiotta occasione per i biscegliesi. Azione personale di Uva che serve Gadaleta, la cui conclusione trova la respinta di un ottimo Camerino che si oppone anche al tiro a botta sicura di Conte (12’).

Ma proprio nel momento migliore degli ospiti arriva il pari del San Ferdinando grazie a un calcio di rigore trasformato da Pugliese al 17’. Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa trovano il raddoppio al 21’ con Guacci, viziato però da un fallo a dir poco clamoroso subito in precedenza da Valente. Da qui in poi è debacle biancogialla: Pugliese firma il 3-1 con un eurogol sotto l’incrocio al 24’ (Troilo incolplevole); Giannotti chiude i conti al 40’. Da segnalare l’espulsione di De Cillis al 34’ st per proteste.

Prossimo impegno in calendario lo scontro casalingo di domenica prossima con l’Arboris Belli, reduce dalla vittoria interna per 3-1 contro la Rinascita Rutiglianese.

SAN FERDINANDO-DON UVA 4-1



Marcatore: Uva (DU) al 32’ pt; Pugliese (SF) al 17’ st su rig., Guacci (SF) al 21’ st, Pugliese (SF) al 24’ st, Giannotti (SF) al 40’ st.



VIRTUS SAN FERDINANDO

Camerino, Fratepietro, Floris, Grillo (Perrone dal 11’ st), Garbetta M., Compierchio, Garbetta F. (Grimaldi dal 35’ st), Guacci (Macchiarulo dal 26’ st), Pugliese (Persia dal 42’ st), Pensa, Giannotti.

A disposizione: Angione, Mango, Penza, Gosciola.

All. Sinisi.



DON UVA

Troilo, Valente, Zagaria (Barbagallo dal 37’ st), De Cillis, Angarano, Lops (Ragno dal 41’ st), Uva (Sasso dal 43’ st), Pietrantuono (Preziosa dal 20’ st), Gadaleta (Evangelista dal 32’ st), D’Addato, Conte.

A disposizione: Sibio, Bavaro, Favuzzi, Addario.

All. Capurso.



Arbitro: Camporeale di Molfetta

Assistenti: Dimonte di Barletta e Defazio di Barletta.



ARTICOLO A CURA DELL'UFFICIO STAMPA ASD DON UVA CALCIO 1971