Virtus Bisceglie sul campo dello Stornarella per continuare a risalire la china

È il momento di riprendere la marcia con decisione. La Virtus Bisceglie non può più esitare: servono punti e bisognerà moltiplicare gli sforzi per intraprendere la rimonta in classifica. I biancazzurri di mister Piccarreta renderanno visita allo Stornarella calcio nel confronto in programma domenica 14 novembre, con inizio fissato per le ore 14:30, sul rettangolo del campo sportivo comunale di Ordona.

La compagine biscegliese sarà ancora priva degli infortunati Tommasi e Trawaly oltre che dello squalificato Preziosa mentre torneranno a disposizione i vari Di Benedetto, Pedico, Binetti e Rigante. Urge un risultato importante per risalire la china nel girone A del torneo di Prima categoria e tornare al più presto a contatto con la zona playoff. Direzione di gara affidata a Simone Andreula di Molfetta.