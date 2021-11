​Bisceglie, col Francavilla al "Ventura" per continuare a sorridere​

Nel decimo atto di campionato il Bisceglie ospita al "Ventura" il Francavilla in Sinni, attuale quinta forza del girone.

La compagine guidata da mister Rufini, nel match in programma domani a partire dalle ore 14:30, andrà in cerca del terzo risultato utile di fila, con l’obiettivo di dar seguito alle importanti vittorie ottenute su Mariglianese e Matino. In settimana il gruppo nerazzurro ha accolto i due nuovi arrivati Cozza e Nikolic, entrambi subito disponibili. Nessun forfait per la sfida di domenica al “Ventura”, ad eccezione di Carbone, fermato da un attacco influenzale. Il Bisceglie affronterà un'avversaria insidiosa e ben collaudata. Ad oggi la compagine lucana occupa il quinto posto, ad sola una lunghezza dalla terza piazza. Tra le file del Bisceglie spiccano due ex rosssoblù, Farinola e Leonetti, quest’ultimo che, nella passata stagione, ha contribuito alla salvezza dei sinnici con 5 reti in 17 partite. Il popolo biscegliese ritroverà da rivale invece Nicola Ragno, uno degli allenatori più vincenti nella storia del Bisceglie Calcio, artefice del successo in Coppa Italia di Eccellenza nel 2012 e successivamente, nel 2017, della vittoria del campionato di Serie D. Sarà la prima volta da ex al Ventura dopo la conquista del campionato 16/17. Oltre a mister Ragno, anche l’attaccante rossoblù Antonio Croce è un ex della gara.

L’incontro sarà diretto da David Guida di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Luigi Ferraro di Frattamaggiore e Domenico Romano di Nola.