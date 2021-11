Virtus Bisceglie, adesso bisogna risalire la china

Grinta e massima concentrazione: fattori indispensabili per mettere una pietra sopra il periodo negativo. La Virtus Bisceglie affronterà il Città di Trani domenica 7 novembre sul sintetico del “Francesco Di Liddo” (fischio d’inizio fissato per le ore 11), con l’intento di riscattare le quattro sconfitte consecutive rimediate nel girone A del campionato di Prima categoria.

Un derby delicato e importante sia in ottica classifica, con i ragazzi di mister Aldo Picarreta che vogliono tornare a far punti, che per quanto riguarda le dinamiche psicologiche: l’inizio di stagione, anche a causa di diverse sfortunate vicissitudini, non è stato certamente dei migliori ma il team biscegliese ha tutto ciò che occorre per risalire la china.

Di fronte ci sarà una compagine ostica, ancora imbattuta lontano dalle mura amiche. La formazione allenata da mister D’Ambrosio staziona a metà graduatoria ma è reduce dalla battuta d’arresto contro la capolista Virtus Palese e negli ultimi tre gare ha raccolto appena due pareggi.

La Virtus Bisceglie è chiamata a dare risposte chiare a cominciare dalla tenuta difensiva; troppe le reti incassate, specie nei minuti iniziali degli incontri, che hanno condizionato l’andamento delle partite.

Mister Piccarreta dovrà far fronte alle assenze degli squalificati Di Benedetto e Pedico, degli acciaccati Todisco, Trawaly, De Candia e dell’indisponibile Binetti. Il match, valevole per la settima giornata d’andata, sarà diretto da Giuseppe Carli di Barletta.