Bisceglie Calcio, innesto di qualità a centrocampo: firma Walter Cozza

Innesto di qualità per la mediana nerazzurro stellata. Alla corte di Danilo Rufini arriva infatti Walter Cozza, classe 1997, nella prima parte della stagione in corso tesserato per il Giarre (serie D, girone I), con cui ha disputato 6 gare.

Play dotato di grande tecnica e buona visione di gioco, catanese di nascita, dopo una parentesi negli Allievi del Palermo, ha indossato la maglia numero 10 della Primavera dei rossazzurri etnei, preludio alla prima stagione tra i “grandi” in serie D tra le file del Noto (2015/16, 27 presenze). La successiva gratificante esperienza sempre in quarta serie con l’Igea Virtus (29 partite ed un gol) ha rappresentato il trampolino di lancio per l’approdo in serie C con la maglia della Sicula Leonzio: in bianconero ha disputato ben tre campionati fra i professionisti collezionando in totale 32 presenze (inclusa la sfida del 29 settembre 2019 con il Bisceglie, vinta dai siciliani per 2-1). Nella passata stagione Cozza è tornato nel girone I di serie D iniziando con il Paternò (è stato compagno di squadra di Calogero La Piana) e trasferendosi a metà campionato in forza all’Acireale.

Adesso, dopo la parentesi con il Giarre, per Cozza arriva a 24 anni la prima avventura fuori dalla sua regione d’origine, con il chiaro auspicio che possa rappresentare una tappa significativa della sua carriera. La dirigenza nerazzurro stellata, con a capo il presidente Vincenzo Racanati, rivolge il più caloroso benvenuto a Walter.