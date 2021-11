Virtus Bisceglie, la rimonta non si completa

La serie nera della Virtus Bisceglie si è prolungata. Quarta sconfitta di fila per il team di mister Piccarreta, superato dalla Virtus Molfetta al termine di una partita stranissima. Sotto di due reti dopo appena 12’, Tommasi e compagni non sono riusciti a raddrizzare il risultato malgrado una prova generosa soprattutto nella ripresa.

Due calci piazzati precisi di Antonelli hanno subito indirizzato la contesa e proprio su palla inattiva è arrivato, a fine primo tempo, il primo gol del bomber Antonio Comperchio: conclusione potente sotto la traversa. Decisa a riequilibrare le sorti del confronto, la Virtus Bisceglie si è sbilanciata ed esposta alle ripartenze degli avversari ma un ottimo Cataldo l’ha tenuta in partita. Proteste biscegliesi per un contatto in area a pochi minuti dal termine e tanti rimpianti per l’opportunità che De Mango ha provato a sfruttare per agguantare il 2-2: Mongelli, con una deviazione di riflesso, ha negato il pari.

VIRTUS MOLFETTA-VIRTUS BISCEGLIE 2-1

Virtus Molfetta: Mongelli, Porcelli, Ferrieri, Manè, Mezzina, Minervini, Cormio, La Forgia, De Pinto, Antonelli, Grosso. A disp.: Amato, Ragno, Roselli, Germano De Gennaro, La Grasta, De Iacovo, Mininni, Loconsole, Gaetano De Gennaro. All.: Presutto.

Virtus Bisceglie: Cataldo, Quercia (Matera), Messina (Di Pinto), Tommasi, Tortosa (Cipri), Cafagna, Di Franco, Dell’Olio (Germinario), Trawaly (Binetti), Compierchio, De Mango. A disp.: Piarulli, Pappagallo, Preziosa, Capozza,. All.: Piccarreta.

Arbitro: Penza di Barletta.

Reti: 2’ Antonelli, 12’ Antonelli, 39’ Compierchio.

Articolo a cura dell'ufficio stampa della Virtus Bisceglie