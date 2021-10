Virtus Bisceglie, è il momento di ripartire

Un punto di ripartenza. La Virtus Bisceglie si presenterà sul rettangolo del “Benedetto Petrone” per il match di domenica contro la Virtus Molfetta, inserito nel programma della sesta giornata, con tutte le intenzioni di riprendere la corsa lasciandosi alle spalle una fase balbettante e piuttosto sfortunata di stagione. I ragazzi di mister Aldo Piccarreta sono arrabbiati e vogliono cancellare in modo eloquente lo strascico della pesante battuta d’arresto interna (2-6) maturata nel confronto casalingo contro la Nuova Daunia Foggia.

Gli avversari di turno sono in fiducia: due vittorie consecutive ne hanno rilanciato le quotazioni in una classifica del girone A di Prima categoria che pare non essere ancora rappresentativa dei reali valori delle protagoniste.

Quanto ai biancazzurri, oltre al debutto dell’attaccante Antonio Compierchio, che si è unito al gruppo in questi ultimi giorni, dovrebbe trovare spazio anche il centrocampista Gianmarco Tortosa, classe 1991 ed ex Città di Trani. Il suo innesto incrementerà il ventaglio di soluzioni tecniche che purtroppo nelle ultime settimane è stato limitato da infortuni e squalifiche. Il trainer della Virtus, a prescindere dai moduli e da chi sarà chiamato a dare il suo apporto in campo, chiede alla sua squadra uno scatto d’orgoglio. Diventerà fondamentale l’approccio alla partita fin dai minuti iniziali e l’interpretazione delle situazioni che si verificheranno sul terreno di gioco. Il match avrà inizio alle ore 14:30 e sarà diretto da Giuseppe Penza di Barletta.