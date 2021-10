La Virtus Bisceglie batte un gran colpo, Antonio Compierchio è dei biancazzurri

Una carriera di spessore: settore giovanile nel Foggia, la Serie D ad appena 18 anni con il Genzano (28 presenze e 5 reti), quindi l’esperienza tra i satanelli, in C1, nel 2009-2010 e i trascorsi con le maglie di Sibilla Bacoli (D), L’Aquila (C2), Atletico Vieste (Eccellenza), Foggia (D), Manfredonia (D), Battipagliese (D), Gaeta (Eccellenza), ancora Atletico Vieste, Civitanovese e Unione Calcio Bisceglie. L’ingaggio di Antonio Compierchio è il colpo a sensazione battuto dalla Virtus Bisceglie.

Il 31enne centravanti ha accettato di entrare a far parte del team biancazzurro e scendere in Prima categoria: «Sono veramente contento di ritornare a giocare e poi, in tutta sincerità, quando ti chiama un amico come Andrea Montrone non puoi rispondere di no» le sue prime parole. «Ho desiderato dare la mia disponibilità al progetto Virtus nonostante gli impegni lavorativi che mi occupano per quasi tutta la giornata perché credo in quello che si sta cercando di costruire» ha aggiunto.

«È logico che debba integrarmi gradualmente. La condizione fisica? Migliorerà giorno dopo giorno, anche attraverso il lavoro individuale e poi far parte di una squadra è sempre uno stimolo in più». Quanto all’ambientamento nella dimensione della Prima categoria: «Non credo che gli arbitraggi siano un problema. Penserò a farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa con l’ambizione di aiutare il gruppo a compiere un salto di qualità e a uscire da questa situazione non esaltante, che secondo me è passeggera. La squadra è indubbiamente competitiva per questo campionato che ritengo di buon livello» ha concluso bomber Compierchio, determinatissimo a fornire il suo contributo alla Virtus.