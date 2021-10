Il Don Uva calcio si deve accontentare di un pari interno con il Fesca Bari

Non è riuscito al Don Uva il tentativo di conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo il blitz di Acquaviva. Al Di Liddo la squadra biancogialla deve accontentarsi del pari in rimonta contro il Fesca Bari che ha colto il primo punto in campionato.

Primo tempo equilibrato e senza emozioni fino al 40’ quando gli ospiti trovano il vantaggio con Corallo che, sugli sviluppi di un calcio di punizione respinto da Troilo e seguito da un batti e ribatti, realizza di testa il gol dello 0-1 con cui si chiude la prima frazione.

La squadra di Capurso reagisce e al 2’ della ripresa colpisce la traversa con Logoluso. Ci prova Conte che al 13’ non arriva su un buon suggerimento di Pasculli. Il meritato pareggio del Don Uva si concretizza al 33’ grazie ad un rigore trasformato da Conte per un fallo di mano in area barese procurato da un cross di Zagaria. Lo stesso Conte ci riprova su punizione 2’ dopo ma Sciannimanico para fissando l’1-1 finale.

Domenica prossima i biscegliesi affronteranno in trasferta il Polimnia Calcio.

DON UVA - FESCA BARI 1-1



Marcatori: Corallo (F) al 40’ pt; Conte (DU) su rigore al 33’ st.



DON UVA

Troilo, Valente, Zagaria, Carbone, Logoluso, Lops (dal 22’st De Cillis), Porcelli (dal 5’st D’Addato), Addario (dal 43’st Ragno), Gadaleta (dal 26’st Evangelista), Pasculli (dal 36’st Barbagallo), Conte.

A disposizione: Iurilli, Pietrantuono, Sasso.

All. Capurso.



FESCA BARI

Sciannimanico, Dellino, Dibisceglie, Morelli, Spina, Spagnuolo (dal 7’st Intranuovo), Iurlo, D’Ercole, De Cristoforo (dal 24’st De Rosa), Paride (dal 41’st Zedginidze), Corallo.

A disposizione: Accettatura, Partipilo L., Partipilo M., Ursi, De Santis, Cinquepalmi.

All. Monteleone.



Arbitro: Casula di Taranto

Assistenti: Fiore di Barletta e Sparapano di Molfetta.



ARTICOLO A CURA DELL'UFFICIO STAMPA ASD DON UVA CALCIO 1971