Bisceglie, contro la Mariglianese per tornare a sorridere

Il Bisceglie torna a giocare domenica pomeriggio (ore 15:00) sul prato del "Ventura" per affrontare la Mariglianese, formazione alla sua prima storica esperienza in serie D. Nerazzurri determinati a dare un forte segnale di ripresa dopo le due sconfitte consecutive per mano di Lavello e Cerignola, con il successo in campionato che manca da quattro settimane.

Per l’occasione, mister Rufini ritrova a pieno regime il giovane Liso. Ancora assente Marino, mentre saranno monitorate e valutate attentamente invece le condizioni dei convalescenti Leonetti e Coletti. Ai diversi impacci di carattere fisico, si aggiunge l’indisponibilità del difensore centrale Urquiza, espulso nella sfida di mercoledì al "Monterisi". Obiettivi simili per entrambe le contendenti, con i campani avanti in classifica di tre lunghezze e che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria per 5-2 nel derby con il Nola, preceduti dai due pareggi ottenuti con formazioni quotate come Molfetta e Altamura.

La gara di domenica, valida per l'ottava d'andata, sarà diretta dal signor Stefano Foresti di Bergamo, coadiuvato da Davide Gigliotti di Lamezia Terme e Roberto Sciammarella di Paola.