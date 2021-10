La Virtus Bisceglie vuole rimettersi in carreggiata

Due sconfitte consecutive e un momentaccio da lasciarsi alle spalle. Rinnovata nei propositi, la Virtus Bisceglie andrà a caccia di un risultato positivo nel confronto casalingo di domenica al “Di Liddo” (fischio d’inizio inizio fissato per le ore 11) contro la Nuova Daunia Foggia, valido per la quinta giornata d’andata nel girone A del campionato regionale di Prima categoria.

Mister Aldo Piccarreta ha lavorato in particolare sull’aspetto psicologico nel corso della settimana, con l’obiettivo di condurre il gruppo fuori dal turbine di incertezze che l’ha inspiegabilmente attanagliato nelle ultime settimane. La giornata storta di Zapponeta dovrà essere messe in archivio con una prestazione di caratura al cospetto di avversari di ottima qualità, nelle cui fila spicca l’esperto centrocampista 37enne Rocco Quaresimale, ex Potenza e Monopoli con oltre 500 presenze tra Serie D ed Eccellenza. Gli avversari di turno hanno vinto le prime tre gare ma domenica scorsa sono incappati in una battuta d’arresto interna (0-2) nel match contro la Virtus Palese.

Buone notizie fra i biancazzurri sono senza dubbio i rientri dalla squalifica di Cafagna, Di Pinto e Binetti mentre Di Benedetto resterà ancora fuori per alcune settimane. Indisponibili per infortunio Todisco, De Candia e Germinario, le ultime ore saranno decisive per valutare le effettive possibilità di un utilizzo del bomber Mauro De Mango, non ancora al 100% dopo l’infortunio accusato a inizio ottobre.

Il match tra Virtus Bisceglie e Nuova Daunia Foggia sarà diretto da Salvatore Montanaro di Taranto. Ingresso gratuito sugli spalti dell’impianto biscegliese per una capienza massima di 50 spettatori con accesso subordinato al possesso del Green pass.