Virtus Bisceglie, brutto ko a Zapponeta

Pesante battuta d’arresto per la Virtus Bisceglie, caduta per 3-0 sul campo in terra battuta del Real Zapponeta. Una sconfitta senza attenuanti, quella incassata dalla formazione biancazzurra in occasione della gara valida per la quarta giornata d’andata nel girone A di Prima categoria.

La prestazione ampiamente sotto le attese, anche al netto delle numerose assenze fra infortuni e squalifiche, è un punto dal quale sarà necessario ripartire in settimana per invertire la rotta.

La Virtus ha sprecato troppo ed è stata punita da avversari che al contrario si sono mostrati lesti nello sfruttare le poche opportunità per colpire. Un rigore molto discutibile concesso ai padroni di casa è valso il raddoppio mentre la terza rete è stata siglata nel finale di partita su azione di contropiede, coi biscegliesi proiettati in avanti. Domenica 24 ottobre, al “Di Liddo”, lo scontro con la Nuova Daunia Foggia: urge la svolta.

REAL ZAPPONETA-VIRTUS BISCEGLIE 3-0

Real Zapponeta: Capacchione, De Martino, Antonacci, Russo, Giuseppe De Feo, Di Noia, Froce, Giacomo De Feo, Matteo Mastropasqua, Pasquale Valentino, Alessandro La Macchia. A disp.: Francesco La Macchia, Davide Mastropasqua, Misuriello, Gorgoglione, Francesco Valentino, Riontino, Di Tommaso.

Virtus Bisceglie: Cataldo, Pedico, Messina, Capozza, Todisco, Germinario, Di Franco, Tommasi, Matera, Cipri, Dell’Olio. A disp.: Papagni, Preziosa, De Venuto, De Candia, Rigante, Rotunno, Montrone, Tupputi, Trawaly. All.: Piccarreta.

Arbitro: Alessandro Bellarte di Molfetta.

Reti: Matteo Mastropasqua, Pasquale Valentino (rig.), Pasquale Valentino.

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa della Virtus Bisceglie.