Virtus Bisceglie a Zapponeta per riprendere la marcia

Questa volta la voglia di riscattarsi sarà doppia: se il pari di Trinitapoli non era stato digerito, l’inopinata sconfitta interna contro l’Audace Cagnano autorizza ulteriormente i propositi di una sana rivalsa sportiva. I biancazzurri di mister Piccarreta viaggeranno verso Zapponeta dove domenica 17 ottobre (fischio d’inizio ore 15:30) affronteranno la compagine locale nella gara valida per la quarta giornata d’andata del girone A di Prima categoria.

Il tecnico della Virtus Bisceglie dovrà fare a meno degli squalificati Di Benedetto, Binetti, Cafagna e Di Pinto ma non per questo l’obiettivo del gruppo sarà differente dalla ricerca di una vittoria e dell’immediato rilancio in classifica. Ci vorrà una prestazione attenta e paziente, al cospetto di avversari che sul loro campo hanno conquistato l’unico punto in saccoccia. Il match sarà diretto da Alessandro Bellarte di Molfetta.